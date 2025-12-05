Brajanu Volšu pronađene su poruke u telefonu za koje se smatra da je slao pokojnoj supruzi Ani, nakon njene smrti.

Izvor: Printscreen News Boston / Shutterstock/Tatiana Diuvbanova

Suđenje Brajanu Volšu za ubistvo nastavilo se u petak sa svjedokom iz Masačusetske državne policije koji je pregledao Volšov telefon i SMS poruke njegove pokojne supruge Ane.

Tužioci su porotnicima prikazali poruke za koje tvrde da ih je Brajan Volš slao svojoj supruzi nakon što je raskomadao njeno tijelo. Odbrana je uzvratila sa porukama iz perioda oko Božića koje su pokazivale srećan par koji planira zajedničku budućnost.

"Uopšte te nisam čuo"

Svjedočenje je počelo sa pripadnikom policije Konorom Kifom koji je čitao niz SMS poruka između Brajana i Ane Volš.

"Uopšte te nisam čuo", napisao je Brajan Volš svojoj supruzi na Božić ujutru. Ona je odgovorila da je njen let otkazan i da vozi do Masačusetsa iz Vašingtona, D.C.

Kif je zatim svjedočio o porukama koje je Brajan Volš slao na telefon svoje supruge nakon njene smrti. Prvobitno je policiji rekao da je ona otišla za D.C. na radni zadatak na Novu godinu.

"Zdravo, gdje si?" poslao je Brajan Volš u poruci 2. januara uveče. "Još uvijek te volim!!! Haha"

"Gdje si?“ poručio je ujutru 3. januara, a kasnije je dodao: "Brinem se, molim te, pozovi ili pošalji mejl".

"Ako danas ujutru ne čujem ništa od tebe, prijaviću te kao nestalu", takođe je poslao 3. januara.

Vidi opis Ove poruke je Brajan Volš slao Ani nakon smrti: Od nje je zahtjevao jednu stvar, isplivali novi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/anawalshe/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 9 9 / 9 AD

Odbrana pokušava da stavi dokaze "u kontekst"

Tokom unakrsnog ispitivanja, odbrana je tvrdila da podaci sa telefona i online pretrage nijesu predstavljeni "u kontekstu" cjelokupne komunikacije para.

Na primjer, odbrana je rekla da je Volš 25. decembra pretraživao termine "Ana Volš pronađena mrtva" i "Božićni avionski udes" jer nije mogao da je dobije i još nije znao da je njen let otkazan zbog oluje. Odbrana je takođe podijelila brojne poruke i pretrage o rezervacijama u restoranima, skupom šampanjcu, nekretninama na sajtu Zillow i porukama u kojima su jedno drugom govorili "Volim te".

"Oni pomažu da se prikaže slika komunikacije o kupovini i prodaji nekretnina, kupovini Poršea, razmjeni fotografija između njih, sve u periodu od 25. decembra do 31. decembra 2022. godine", rekao je advokat Leri Tipton.

Vidi opis Ove poruke je Brajan Volš slao Ani nakon smrti: Od nje je zahtjevao jednu stvar, isplivali novi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagrm/anawalshe Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Facebook Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 13 / 13

Predmeti pronađeni u kontejneru

Nakon što je Kif završio svjedočenje, penzionisana pripadnica policije Heder Saliven je stala na klupu za svjedoke. Ona je otišla do kontejnera za smeće u Svampskotu 9. januara 2023. godine, gdje su pronađeni predmeti povezani sa slučajem.

Jedan po jedan, izvlačila je predmete iz dokaza, pokazujući porotnicima testere, čekić, sekiru, makaze i klješta. Posljednji svjedok bio je Ričard Atkinson iz Kancelarije medicinskog vještaka. Tužilac Greg Konor ga je pitao šta se dešava sa ljudskim tijelom u prvom satu nakon smrti, a takođe je svjedočio da je pregledao predmete iz kontejnera u potrazi za ljudskim tkivom. Porotnici su vidjeli fotografiju komada tepiha sa mrljama.

Vidi opis Ove poruke je Brajan Volš slao Ani nakon smrti: Od nje je zahtjevao jednu stvar, isplivali novi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/EVIL_EXISTS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/WCVB-TV Boston Br. slika: 18 18 / 18 AD

Vilijam Fastou svjedoči o vezi sa Anom Volš

Pripadnik policije Konor Kif je svjedočio u četvrtak da podaci sa mobilnog telefona smještaju Volša ispred stambene zgrade u Abingtonu, gdje je muškarac sa džakom viđen na nadzornim kamerama kako ide prema kontejnerima u kojima je kasnije pronađena Anina odjeća.

Kif je takođe svedočio da je Volš slao poruke ljudima koji su bili zabrinuti za Anu Volš, uključujući njenu sestru, koja mu je rekla: "Mislim da trebaš odmah da to prijaviš".

Kif je svjedočio i da je Brajan Volš 25. decembra pretraživao "Vilijam Fastou DC nekretnine". Nekoliko dana pre Anine smrti, Fastou je u četvrtak svjedočio da je imao "intimnu" aferu sa njom.

Fastou je rekao da je pomagao porodici Volš da kupi stan u blizini D.C. i da je uskoro postao intiman sa Anom Volš. Ona je hvalila svog muža i željela je da on prvi sazna za aferu.

"Ana je smatrala da je zaista važno da kada Brajan sazna za vezu, da to čuje od nje. Izrazila je veliku zabrinutost i mislila je da bi to narušilo njen integritet ako bi saznao na drugačiji način", rekao je Fastou.

Fastou i Volš su zajedno provodili praznike, putovali u Irsku za Dan zahvalnosti i slavili Badnje veče u D.C. oblasti. Fastou je rekao da je znao da manjak zajedničkog vremena tokom praznika postaje problem za Brajana i Anu Volš.

"Rekla mi je da su se posvađali zbog toga i da je bilo nekih nesuglasica", rekao je.

Fastou je rekao da je, nakon što Ana Volš nije odgovarala na njegove pozive u novoj godini, Brajan Volš zvao njega i ostavio glasovnu poruku da je njegova supruga nestala.

Vidi opis Ove poruke je Brajan Volš slao Ani nakon smrti: Od nje je zahtjevao jednu stvar, isplivali novi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: twitter/JulianneLimaTV Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: twitter/Bward3 Br. slika: 11 11 / 11

Ko je Brajan Volš?

Brajanu Volšu, stavljeno je na teret da je obmanjivao policiju i nepravilno odlagao tijelo, ali on negira da je ubio suprugu. Odbrana tvrdi da je panika nastala kada je pronašao tijelo u krevetu nakon novogodišnje zabave.

Tužilaštvo se fokusiralo na grozne pretrage na internetu koje je Volš navodno izvršio oko vremena Anine smrti, uključujući "10 načina kako da se oslobodite tijela mrtve osobe (ako baš morate)".

Anino tijelo nikada nije pronađeno.

Sud je završio u petak u 13 časova. Sudija Dajan Frenijer rekla je porotnicima da vjerovatno imaju još dvije nedjelje da saslušaju dokaze.