Nikolina Kovač objavila prvu sliku bebe: Sinu sa moćnim imenom posvetila najnježniju poruku

Nikolina Kovač se oglasila na Instagramu uz nježnu poruku.

Izvor: Instagram/nikolina.kovac

Pjevačica Nikolina Kovač izašla je juče iz porodilišta sa sinom Simeonom. Po povratku u porodični dom sačekalo ju je iznenađenje, a ona je objavila i prvu sliku nasljednika.

Nikolina je na svom Instagramu podijelila sliku sina dok je spavao, a samo je kratko napisala:

- Simeon Kapor - napisala je ponosna majka, uz pjesmu "Ti si moje sunce".

Izvor: Instagram/nikolina.kovac

Nikolina o porođaju

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila prije četiri dana, odlično se osjećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

- On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po 3-4 puta.

Značenje imena Simeon

Inače, Nikolina i Saša odlučili su da sinu daju Simeon, koje je biblijskog porijekla

Ime Simeon je biblijskog, hebrejskog porijekla (Šim'on) i znači "Bog sluša", "sluh", "slušanje" ili "uslišan". Ovo hrišćansko ime simbolizuje onoga ko sasluša, a kroz istoriju je povezano sa starcem Simeonom iz Novog zavjeta koji je prepoznao Isusa kao spasitelja. Izvedena imena su Sima, Simeun, Simo i Simon.