Izaslanik Trampa za Ukrajinu kaže da je sporazum o okončanju rata blizu, a ključna neriješena pitanja su budućnost Donbasa i nuklearne elektrane Zaporožje.

Izvor: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa za Ukrajinu izjavio je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini "zaista blizu" i da sada zavisi od rješavanja dva glavna nerešena pitanja: budućnosti ukrajinske regije Donbas i nuklearne elektrane Zaporožje.

Rusija je u februaru 2022. pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu, nakon osam godina sukoba između proruskih separatista i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast. Rat u Ukrajini je, nakon Drugog svjetskog rata, evropski sukob sa najviše žrtava, a izazvao je i najdublji raskol između Rusije i Zapada od Hladnog rata.

Posebni američki izaslanik za Ukrajinu, Kit Kelog, koji bi sa te funkcije trebalo da odstupi u januaru, izjavio je pred Reaganovim nacionalnim odbrambenim forumom da su napori u rješavanju sukoba ušli u "posljednjih 10 metara", što je, kako je istakao, uvijek najteži dio. Dva glavna nerešena pitanja, prema Kelogu, odnose se na teritoriju – prvenstveno budućnost Donbasa, i budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Evropi, koja je pod ruskom kontrolom.

"Ako riješimo ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro riješiti", rekao je Kelog u subotu u Predsjedničkoj biblioteci i muzeju Ronalda Reagana u dolini Simi u Kaliforniji. "Gotovo smo na cilju. Zaista smo vrlo, vrlo blizu", dodao je.

Prema prvobitnim američkim prijedlozima, nuklearna elektrana Zaporožje, čiji su reaktori trenutno ugašeni i u hladnom pogonu, ponovo bi se pokrenula pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a proizvedena električna energija ravnomjerno bi se raspodjelila između Rusije i Ukrajine.