Američka delegacija, predvođena Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom, boravila je ove sedmice u Moskvi na razgovorima sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
Pored oficijalnog snimka za novinare u trajanju od jednog minuta, koji je Kremlj emitovao, i brojnih saopštenja i komentara nakon završetka sastanka u predsjedničkoj palati, pojavio se i ekskluzivan snimak dolaska ruske i američke delegacije u salu gdje Putin dočekuje goste.
Snimak je emitovan na državnom kanalu Rosija 1, a prezenter je detaljno objasnio proceduru prilikom ulaska prevodilaca, američke i ruske delegacije, odnosno kako je poslednji u salu ušao Putin.
Posebno interesantan dio snimka otkriva da Putin posjeduje predsjedničko dugme, kojim može da pozove pomoćnika u bilo kojem trenutku, ukoliko smatra da je potrebno da se priključi razgovoru. Pojašnjenje funkcije dugmeta nalazi se na 23. sekundi snimka.
Zanimljivo je i da se na snimku vidi kako je Putinov savjetnik Jurij Ušakov ušao odmah nakon Vitkofa i Kušnera te se srdačno pozdravio sa njima.
Russian propagandists have released previously unseen footage of the Putin–Wikoff–Kushner meeting— NEXTA (@nexta_tv)December 7, 2025
After these talks, the Americans were supposed to meet with Volodymyr Zelensky — but the meeting was abruptly canceled.
At the same time, Russian officials mysteriously claimed…pic.twitter.com/d1F5W4DbuP