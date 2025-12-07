Pored oficijalnog jednogminutnog snimka emitovanog za novinare od strane Kremlja, pojavio se ekskluzivni snimak dolaska ruske i američke delegacije u salu gde Putin dočekuje goste.

Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

Američka delegacija, predvođena Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom, boravila je ove sedmice u Moskvi na razgovorima sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Pored oficijalnog snimka za novinare u trajanju od jednog minuta, koji je Kremlj emitovao, i brojnih saopštenja i komentara nakon završetka sastanka u predsjedničkoj palati, pojavio se i ekskluzivan snimak dolaska ruske i američke delegacije u salu gdje Putin dočekuje goste.

Snimak je emitovan na državnom kanalu Rosija 1, a prezenter je detaljno objasnio proceduru prilikom ulaska prevodilaca, američke i ruske delegacije, odnosno kako je poslednji u salu ušao Putin.

Posebno interesantan dio snimka otkriva da Putin posjeduje predsjedničko dugme, kojim može da pozove pomoćnika u bilo kojem trenutku, ukoliko smatra da je potrebno da se priključi razgovoru. Pojašnjenje funkcije dugmeta nalazi se na 23. sekundi snimka.

Zanimljivo je i da se na snimku vidi kako je Putinov savjetnik Jurij Ušakov ušao odmah nakon Vitkofa i Kušnera te se srdačno pozdravio sa njima.