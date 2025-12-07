Češki predsjednik je ranije upozoravao da NATO mora ostati jedinstven i postupati odlučno prema ruskim provokacijama, uključujući vojnu reakciju ukoliko se narušavanje vazdušnog prostora nastavi. "Popuštanje zlu jednostavno nije opcija", rekao je u septembru.

Izvor: Profimedia

Češki predsjednik Petr Pavel upozorio je danas da bi evropske zemlje mogle biti primorane da obaraju ruske avione i dronove koji narušavaju vazdušni prostor NATO, ukoliko Moskva nastavi da testira odlučnost Alijanse. Izjavu je dao za londonski Sunday Times.

"Verujem da će doći trenutak, ako se ova kršenja nastave, kada ćemo morati da preduzmemo snažnije mjere, uključujući i potencijalno obaranje ruskog aviona ili dronova", rekao je Pavel. "Rusija ne bi dozvolila ponovljena kršenja svog vazdušnog prostora. I mi moramo da uradimo isto."

Pavel je dodao da ulasci ruskih aviona i dronova u vazdušni prostor NATO nisu slučajni, već "namerni, dobro isplanirani i usmjereni ka nekoliko ciljeva", uključujući testiranje zapadnih sistema protivvazdušne odbrane i odlučnosti Alijanse da djeluje u samoodbrani.

Češki predsjednik je ranije upozoravao da NATO mora ostati jedinstven i postupati odlučno prema ruskim provokacijama, uključujući vojnu reakciju ukoliko se narušavanje vazdušnog prostora nastavi. "Popuštanje zlu jednostavno nije opcija", rekao je u septembru.

Pavel je takođe istakao da će Evropi u budućnosti biti potreban novi sistem bezbjednosnih aranžmana sa Rusijom, kada se postigne mirovni sporazum, pod uslovima koji čuvaju suverenitet Ukrajine. Preporučio je formiranje panevropskog pakta u kojem bi Rusija priznala teritorijalni suverenitet svih potpisnica i prihvatila obavezujuća ograničenja svog ponašanja, po uzoru na Helsinški sporazum iz 1975. godine.

"Takvi pregovori moraju se voditi između dvije ravnopravne strane, a ne da Rusija nameće pravila", dodao je Pavel.

Ove nedelje ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je izrazio stav o mogućnosti sukoba sa Evropom, dok se napetosti između NATO-a i Moskve nastavljaju.