Nekadašnja prva dama Rusije, Ljudmila Putina (sada Očeretna), nestala je sa javne scene nakon razvoda od Vladimira Putina. Danas vodi luksuzan život sa 20 godina mlađim suprugom, daleko od očiju Kremlja i medija.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Nakon 30 godina braka sa jednim od najmoćnijih ljudi na svijetu, Ljudmila Putina (sada Očeretna) nestala je sa javne scene. Iako se godinama spekulisalo da je proterana u manastir, istina je mnogo drugačija. Danas živi životom o kakvom mnogi sanjaju – u luksuzu, sa mužem 20 godina mlađim od nje, daleko od očiju Kremlja i svjetskih medija.

Međutim, njen život i dalje prate brojne kontroverze. Ljudmila Škrebnjeva, rođena 1958. godine u Kalinjingradu, upoznala je Vladimira Putina početkom 80-ih u tadašnjem Lenjingradu. Ona je bila stjuardesa Aeroflota, a on agent KGB-a. Venčali su se 28. jula 1983. godine i dobili dvije ćerke, Mariju (1985) i Katerinu (1986).

Izvor: Phil Loftus / Capital pictures / Profimedia

Neki izvori tvrde da imaju i treću ćerku zajedno. Tokom Putinovog uspona na vlast, Ljudmila je ostala u sjenci, rijetko se pojavljivala u javnosti i samo kada je protokol nalagao. U junu 2013. godine, nakon što su zajedno prisustvovali baletskoj predstavi u Kremlju, par je pred kamerama državne televizije objavio da je njihov brak završen. Glasine o razvodu počele su mnogo ranije od toga.

"Bila je to zajednička odluka. Jedva se viđamo, svako ima svoj život", rekao je tada Putin. Ljudmila je dodala: "Vladimir Vladimirovič je potpuno zaokupljen poslom. A ja zaista ne volim publicitet."

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Razvod je okončan u aprilu 2014. godine, čime je okončano jedno od najintrigantnijih poglavlja ruske politike. Nakon razvoda, Ljudmila je praktično nestala, što je izazvalo razne glasine. Međutim, 2016. godine otkriveno je da se godinu dana ranije udala za Artura Očeretnog, preduzetnika skoro 20 godina mlađeg od nje.

Očeretni je vodio Centar za razvoj međuljudskih komunikacija (CDIC), fondaciju koju je osnovala Ljudmila, a koja, prema istraživanju Rojtersa, zarađuje milione dolara od izdavanja luksuzne nekretnine u centru Moskve. Par je brzo postao centar međunarodne pažnje.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Istraživački novinari iz projekta OCCRP otkrili su da je Očeretni, samo šest mjeseci nakon Ljudmilinog razvoda, kupio luksuznu vilu „Reverie“ u Angletu, blizu francuskog letovališta Bijaric. Vrednost vile, izgrađene u art deko stilu, procjenjuje se na skoro 7 miliona evra. Ova kupovina izazvala je sumnju, jer poslovna prošlost Artura Očeretnog, čije su kompanije uglavnom propadale, nije mogla da objasni poreklo tolikog novca, piše Politiko.

Mnogi vjeruju da je vila kupljena skrivenim bogatstvom porodice Putin. Prije nego što je postala prva dama, Ljudmila je vodila život daleko od politike. Diplomirala je španski jezik i filologiju, a pored španskog, tečno govori francuski i nemački. Iako je njena uloga bila uglavnom ceremonijalna, ostala je zapamćena po svojoj diskreciji i nesklonosti javnom eksponiranju.

Danas, kao Ljudmila Očeretna, živi životom o kojem je, čini se, oduvijek maštala – privatno i daleko od političkog reflektora. Ipak, zadržala je dobar odnos sa Putinom, pa su i dalje u kontaktu.