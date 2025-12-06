Ruski predsjednik Vladimir Putin prekinuo je sporazum o vojnoj saradnji sa Portugalom, Francuskom i Kanadom.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Moskva je donijela odluku o raskidu sporazuma o vojnoj saradnji sa tri zapadne zemlje: Francuskom, Kanadom i Portugalom. Ova odluka označava prekid višedecenijskih dogovora u oblasti odbrane. Odluka je zvanično potvrđena nalogom koji je potpisao ruski premijer Mihail Mišustin, u kojem se detaljno navode sporazumi koji se stavljaju van snage.

"Prekinuti sporazum između vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i vlade Kanade o posjetama po vojnoj liniji, (...) sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Francuske Republike o saradnji u oblasti odbrane (...) i sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Portugalske Republike o saradnji u vojnoj oblasti", stoji u objavljenom dokumentu, prenosi Index.

Radi se o sporazumima koji su potpisani u različitim periodima – onaj sa Kanadom još 1989. godine, sa Francuskom 1994., a sa Portugalom 2000. godine.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zaduženo je da zvaničnim putem obavijesti kanadsku, francusku i portugalsku stranu o donesenoj odluci.