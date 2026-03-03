logo
"Pristao sam na to": Bivši muž Mine Kostić o naplaćivanju intimnih usluga, šokantna ispovijest pjevača

Autor Đorđe Milošević
0

Najšokantnije priznanje pjevača tiče se estradnih manipulacija na koje je pristajao zarad pažnje.

Bivši muž Mine Kostić o naplaćivanju intimnih usluga Izvor: Instagram/igorxkostic

Igor X, pravim imenom Igor Kostić, nekada je bio jedno od najzvučnijih imena na estradi. U jeku popularnosti povukao se iz javnosti i nestao sa naslovnih strana, a danas se muzikom bavi daleko od reflektora. Sada je, međutim, odlučio da progovori o periodu koji je obilježio njegovu karijeru – bez uljepšavanja i zadrške.

Pjevač je otkrio da je svjesno pristajao na medijske igre i plasiranje neistina kako bi ostao u centru pažnje. Govorio je i o tome kako je započela njegova priča sa bivšom partnerkom, Mina Kostić, prisjećajući se njihovog prvog susreta.

"Cijela naša priča je krenula jer je tražila manekena za spot, ali ja sam to odbio. Kasnije sam se predomislio, mislio sam da je to pametno, da me bude svuda", ispričao je Igor X.

Spot koji su snimili izazvao je pravi zemljotres na estradi, a za taj uspijeh bio je zadužen poznati reditelj Dejan Milićević.

"Desilo se sve spontano. Njegova ideja je bila da se skinem i snimam ispod tuša. Spot je bio bum, bio je komentarisan, zapažen", prisjetio se Igor Kostić, dodajući da za tu ulogu od Mine Kostić nije uzeo novac iako ga je pitala, te da se zbog te odluke ne kaje.

Ipak, najšokantnije priznanje tiče se estradnih manipulacija na koje je pjevač pristajao zarad pažnje, uključujući i natpise da naplaćuje intimne usluge.

"Nikada nisam naplaćivao intimne usluge, to je samo bila laž u nizu u medijima. Ali ja sam na to pristao, da bih dobio naslovnu stranu! Lijepo su me ljudi pitali, ja sam mislio tada da je to okej, mislio sam da u to niko neće da povjeruje", šokirao je Igor svojim priznanjem.

Podsjetimo, Igor X, popularni pjevač, koji je bio u vanbračnoj zajednici sa Minom Kostić sa kojom je dobio ćerku Anastasiju.

