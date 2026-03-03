Milena Ćeranić nedavno je kolegama uputila oštre riječi, a odmah se potom oglasio i Žika Jakšić.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Pjevačica Milena Ćeranić, koja je prije nekoliko godina izbačena iz produkcije "Grand", svojevremeno je otvorila dušu i uputila oštre riječi kolegama na estradi, tvrdeći da je doživjela veliku sabotažu.

Na njene teške riječi nije ostao imun ni Žika Jakšić, koji je izneo svoju stranu priče o njenom učešću u rijalitiju i raskidu saradnje.

Vidi opis "Nisam znala šta su skotovi dok ih nisam upoznala": Milena Ćeranić udarila po Grandu, Žika Jakšić je brutalno spustio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: PROMO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/ceranicmilena/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Milena Ćeranić je priznala da su mnogi na sve načine pokušavali da joj odmognu još dok je bila "pilence" na estradi. Kako kaže, u muzički svijet je ušla samoinicijativno jer je željela da se izbori sama, bez zaštite roditelja ili nekog moćnog, što ju je na kraju i ojačalo.

"Nisam znala šta su skotovi dok ih nisam upoznala", izjavila je pjevačica, ističući da se uvijek vodila parolom "ne diram te, ne diraj me".

Svoje bivše saradnike i pojedine kolege nazvala je oštrim imenima: "To su idioti, skotovi i zli ljudi koji odavno ne mogu da me povrijede ili pomjere".

Pjevačica se osvrnula i na to kako slava utiče na njene kolege, ističući da se "ljudi često pogube kada počnu da zarađuju mnogo para, i kada dobiju sve".

Priznaje da je i sama u jednom trenutku zaboravila na prave vrijednosti, ali se vratila i sada kao pravi hedonista uživa u sitnicama i dragim ljudima.

Žika Jakšić uzvratio udarac: "Navukla je gnijev publike"

Nakon njenih šokantnih izjava, oglasio se i Žika Jakšić koji je prokomentarisao njen intervju. On je istakao da je Milena "impulsivna i sada kao i kad je bila mlada", ali da danas odaje utisak zrele osobe koja zna šta želi.

Jakšić se dotakao i bolne teme - njenog izbacivanja iz produkcije, navodeći da je razumljivo što se ona ljuti na njega, ali je podsjetio na prave razloge raskida saradnje.

"Istina je da sam uijvek bio protiv toga da 'Zvezde Granda' idu na 'Farmu' jer sam smatrao da njima ta vrsta popularnosti ne treba i da je to moralna po*nografija koja im dugoročno ne može donijeti ništa dobro," bio je oštar Žika. Dodao je i da se pjevačica zbog svoje impulsivnosti nije snašla u rijalitiju, te da je svojim postupcima prema tadašnjem dečku Nemanji Stevanoviću "navukla gnijev šire publike".

Podsjetite se jedne scene iz "Farme":