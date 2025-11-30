Zelenski je razgovarao sa liderima EU i NATO-a o mirovnom sporazumu za Ukrajinu, ističući koordinaciju i jačanje otpora usred ruskih napada.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa liderima Evropske komisije i NATO saveza o aktuelnim nastojanjima da se postigne mirovni sporazum za Ukrajinu, objavio je danas na X-u.

"Razgovarao sam sa Markom Ruteom, a razgovor ćemo nastaviti u narednim danima", izvijestio je Zelenski o svom pozivu sa generalnim sekretarom NATO-a. Kijev trenutno pregovara o mirovnom sporazumu sa Vašingtonom, a američki predstavnici trebalo bi da stignu u Moskvu na razgovore u narednim danima. "Ovo su važni dani i mnogo toga se može promijeniti. Blisko sarađujemo...", rekao je.

I spoke with Mark Rutte@SecGenNATO, and we will continue our conversation in the coming days. These are important days, and much can change. We are coordinating closely, and in our efforts – and in the efforts of all our partners – it is our joint measures and shared positions… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 30, 2025

Jačanje ukrajinskog otpora u jeku ruskih udara

Sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, Zelenski je razgovarao o trenutnoj diplomatskoj situaciji. "U potpunosti koordiniramo sa Evropskom komisijom i zahvalan sam na podršci", napisao je.

Uz zajedništvo u ključnim pitanjima, Zelenski je takođe istakao razumijevanje koje fon der Lajen ima za jačanje ukrajinskog otpora u jeku neprekidnih ruskih napada na infrastrukturu i energetske mreže.

Rusija je napala Ukrajinu u februaru 2022. godine. Od tada se zemlja brani uz podršku zapadnih saveznika.