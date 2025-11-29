Delegacija je već izvestila predsjednika Volodimira Zelenskog o pripremama za sastanke.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Kabinet ukrajinskog predsjednika potvrdio je da je ukrajinska delegacija, koju predvodi Rustem Umerov, otputovala u Sjedinjene Američke Države na pregovore.

U delegaciji se nalazi i šef Glavne obavještajne uprave Kiril Budanov. Delegacija je već izvijestila predsjednika Volodimira Zelenskog o pripremama za sastanke.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski već je upoznat s pripremama za predstojeće razgovore s američkom stranom. Ovo je novinarima saopštio savjetnik predsjednika za komunikacije Dmitro Litvin, prema navodima UNN-a.

„Danas je Umerov već izvijestio predsjednika o pripremama za sastanke s američkom stranom. Delegacija je već na putu“, rekao je Litvin.

Prema njegovim riječima, Umerov je na čelu delegacije. Šef Glavne obavještajne uprave Kiril Budanov takođe je dio delegacije i učestvuje u pregovorima.

U petak, 28. novembra, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dekret o izmjenama u sastavu delegacije za pregovore između Ukrajine i SAD, prema kojem je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov postavljen na čelo delegacije umjesto smijenjenog šefa kabineta predsjednika Ukrajine, Andrija Jermaka.

Mediji su ranije izvijestili da su ukrajinski zvaničnici Rustem Umerov i prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislitsja otputovali u SAD na dalje razgovore o mirovnom planu. Prije toga je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio predstojeće sastanke s američkom stranom.