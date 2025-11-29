Rusija je tokom noći lansirala oko 36 raketa i skoro 600 dronova na teritoriju Ukrajine, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

On je naveo da je u napadima najmanje troje ljudi poginulo, dok su desetine ranjenih.

"Glavne mete napada su energetski i civilni objekti, bilo je mnogo štete i požara u stambenim zgradama", kazao je Zelenski, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Zelenski je naglasio da se isplati raditi kako bi bilo dovoljno raketa za sisteme protivvazdušne odbrane i kako bi bilo osigurano sve što je potrebno za odbranu i za pritisak na Rusiju.

"Vrijeme je da Evropa donese odluku o zamrznutoj imovini ako Moskva ne želi odustati od napada dronovima i raketama. I svakako moramo razgovarati sa svim partnerima o koracima za okončanje ovog rata", rekao je Zelenski.