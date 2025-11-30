Predsjednik Francuske Emanuel Makron ugostiće sjutra svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog na razgovorima u Parizu, saopšteno je iz kabineta francuskog lidera, dok Vašington nastoji da progura plan usmjeren na okončanje rata između Kijeva i Moskve.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Dvojica lidera će razgovarati o "uslovima za pravedan i trajan mir", rekao je zvaničnik u subotu, dok se visoka ukrajinska delegacija uputila u Vašington na razgovore o mirovnom planu.

"Dočekaćemo predsjednika Zelenskog u Parizu u ponedjeljak kako bismo pokrenuli pregovore naprijed", rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro za novine La Tribune Dimanche, prenosi Radio Slobodna Evropa.

"Mir je nadohvat ruke, ako (ruski predsjednik) Vladimir Putin napusti svoje zablude o rekonstrukciji Sovjetskog carstva, prvo podjarmljujući Ukrajinu", dodao je Baro.

On je rekao dar Putin mora prihvatiti prekid vatre ili prihvatiti izlaganje Rusije novim sankcijama, koje će, kako tvrdi, iscrpiti njenu ekonomiju, kao i intenziviranu evropsku podršku Ukrajini.

Makron i Zelenski su u intenzivnom kontaktu tokom ove faze rata, koji je izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Ukrajinski lider je posljednji put posjetio Jelisejsku palatu prije dvije sedmice, 17. novembra.

Baro je dodao da, uprkos političkim turbulencijama u Kijevu, Zelenski ima "puni legitimitet da vodi Ukrajinu ka miru".