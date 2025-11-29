Ukrajinski dronovi onesposobili su dva tankera uz obalu Crnog mora, zadavši težak udarac transportu ruske nafte.

Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Ukrajinski pomorski dronovi Sea Baby napali su i onesposobili dva ruska naftna tankera, Kairos i Virat, koji pripadaju tzv. kremaljskoj "floti u senci".

Napad se dogodio juče uz tursku obalu Crnog mora, a informaciju je danas za Kyiv Independent potvrdio izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), prenosi The Kyiv Independent.

Prema izvoru, cilj operacije bili su brodovi koji su mogli prevesti naftu u vrijednosti od gotovo 70 miliona dolara i tako pomoći Moskvi da zaobiđe međunarodne sankcije. Oba tankera bila su na putu ka ruskoj luci Novorosijsk radi utovara tereta i bila su prazna u trenutku napada.

Objavljene su i do sada neviđene snimke ove ukrajinske operacije.

"Značajan udarac" ruskom transportu nafte

Izvor je rekao da su dronovi "uspešno obavili svoj posao na brodovima", dodajući da je zajednička operacija s ukrajinskom mornaricom zadala "značajan udarac ruskom transportu nafte". Video koji je dostavio izvor prikazuje oba tankera kako trpe kritična oštećenja nakon eksplozija.

Ukraine’s Sea Baby naval drones have delivered another blow to Russia’s shadow fleet — striking the sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea and crippling both vessels.



According to an SBU source, the drones inflicted critical damage, effectively knocking the…pic.twitter.com/PbzPTuTWJx — KyivPost (@KyivPost)November 29, 2025

Plovila s istorijom izbjegavanja sankcija

Napadnuti tankeri imaju dugu istoriju izbjegavanja sankcija. "Flota u senci" sastoji se od plovila koja se oslanjaju na netransparentno vlasništvo, zastave pogodnosti i nepravilne pomorske prakse za prevoz ruske nafte uprkos zapadnim ograničenjima.

Bloomberg je izvijestio da se Kairos vraćao u Novorosijsk nakon isporuke uralske sirove nafte u Indiju. Virat, koji su sankcionisali i SAD i EU zbog transporta ruske nafte, veći deo godine proveo je neaktivan u zapadnom Crnom moru nakon što je 10. januara dodat na američku listu sankcija.