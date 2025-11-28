Ukrajinska vojska je izvela masovan napad dronovima po ruskim gradovima tokom noći. Mete napada bili su Saratov, Taganrog, Smolensk, Novorosijsk...

Eksplozije su prijavljene u nekoliko ruskih gradova, uključujući Taganrog, Smolenski Saratov, tokom noći 28. novembra usred široko rasprostranjenog napada ukrajinskih dronova.

Prema navodima nezavisnog medija Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike, eksplozije su se čule u blizini vojnog aerodroma Taganrog-Južni.

Svjedoci su prijavili eksplozije i u Saratovu i Smolensku, uz snimke koji navodno prikazuju trenutke detonacija u ova dva grada.

Explosions were reported in several Russian cities, including Taganrog, Smolensk, and Saratov, overnight on Nov. 28 amid a widespread drone attack.pic.twitter.com/0t0hTAkLrn — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540)November 28, 2025

Lokalni stanovnici navode da su se u primorskom gradu Novorosijsku, na obali Crnog mora, oglasile sirene za vazdušnu opasnost zbog prijavljenog napada dronovima.

Near Saratov is the Engels-2 airfield, from which Tu-95/160 take off, as well as the Saratov oil refinery.https://t.co/Sl6LaRWFnm — paolo (@paolobucci18)November 28, 2025

Taganrog se nalazi na sjevernoj obali Azovskog mora, Smolensk istočno od Bjelorusije, a Saratov uz rijeku Volgu.

Explosions were heard near the Taganrog-Yuzhny military airfield, independent outlet Astra reported, citing local residents.https://t.co/x1JBgBfYKlpic.twitter.com/N3GVJFMs4o — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540)November 28, 2025

Kijevredovno gađa rusku vojnu infrastrukturu kako bi oslabio sposobnost Moskve da nastavi rat u Ukrajini.

Rano 26. novembra, neidentifikovani dronovi pogodili su ruski grad Čeboksari u Republici Čuvašiji, a Generalštab Ukrajine je kasnije saopštio da su uspješno pogođene fabrike koje proizvode elektroniku za rusku odbrambenu industriju.

Ukrayna'nın dün gece Rusya'nın güneybatısındaki Saratov petrol rafinerisine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildipic.twitter.com/EnYFgwZBya — Times of Defence (@timesofdefencee)November 28, 2025

