Zelenski najavio skor početak mirovnih pregovora sa SAD, a Ukrajinu će predstavljati vojni i bezbjednosni vrh nakon ostavke Andrija Jermaka.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će tu zemlju na pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o mirovnom planu za okončanje sukoba sa Rusijom koji će, kako je naveo, uskoro početi, predstavljati načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov i sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov.

Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da će među članovima ukrajinske delegacije biti i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i ukrajinske obavještajne službe, prenosi Unian.

On je dodao da su trenutno u toku pripreme za sastanak sa američkom stranom.

"Pregovori će uskoro početi, a tamo će biti naši predstavnici, načelnik Generalštaba, predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu i naša obavještajna služba. Sastanci sa američkom stranom će se održati u bliskoj budućnosti", naglasio je Zelenski.

Ukrajinsku delegaciju je do sada predvodio Andrij Jermak, koji je danas podnio ostavku na mjesto šefa predsjedničkog kabineta, prenosi Blic pisanje Tanjuga.