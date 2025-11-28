Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Zelenskog, Andrij Jermak, podnio je ostavku nakon pretresa zbog korupcije, dok raste pritisak na vlast i EU traži efikasan sistem suzbijanja kriminala.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, podnio je ostavku.

To je uslijedilo nakon što su jutros anti-korupcijske vlasti pretresle njegovu kuću i kancelariju.

Zelenski je potvrdio da je šef njegovog kabineta Andrij Jermak podnio ostavku. On je naveo da ne želi da iko postavlja pitanja o Ukrajini, te da će stoga danas biti donete neke interne odluke.

"Zahvalan sam Andriju što je uvjek predstavljao ukrajinski stav u pregovorima tačno onako kako treba. To je uvjek bio patriotski stav. Ali želim da ne bude glasina i spekulacija", rekao je Zelenski povodom ostavke Jermaka.

On će sutra održati konsultacije o tome ko će doći na mjesto Jermaka.

Prije ovog poteza, ukrajinske vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u kući Jermaka, prenijela je "Ukrajinska pravda".

"Danas, NABU i SAP sprovode proceduralne radnje u mojoj kući. Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dobili su potpun pristup stanu, moji advokati su na licu mjesta i komuniciraju sa službenicima za sprovođenje zakona. Sa svoje strane, u potpunosti sarađujem", napisao je Jermak jutros na Telegramu, prenosi Unian.

Operacija "Midas"

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalno antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) su 10. novembra saopštili rezultate istrage o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru, koja je nazvana "Midas".

Dokumentovane su aktivnosti visokorangirane kriminalne organizacije, čiji su učesnici izgradili veliku korupcijsku šemu kako bi uticali na strateška preduzeća državnog sektora, posebno na "Energoatom".

Prema istrazi, nekoliko ukrajinskih zvaničnika umiješani su u sistematsko pranje novca i nezakonito bogaćenje, a na čelu šeme bio je biznismen Timur Mindič, bivši poslovni partner ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk i ministar pravde German Galuščenko podnijeli su ostavke nakon što se njihovo ime pojavilo u istrazi.

Evropski komesar: Kijev mora krivično da goni korumpirane ličnosti ako želi u EU

Kijev mora krivično da goni korumpirane ličnosti u politici i svijetu biznisa ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju, upozorio je evropski komesar za pravosuđe Majkl Mekgrat, dok raste pritisak na Zelenskog zbog navoda o korupciji visokih zvaničnika, prenosi danas "Politiko".

Kako je Mekgrat naveo, evropske vlade neće podržati zemlju kandidata za članstvo kao što je Ukrajina ako ne može da dokaže da ima efikasan sistem iskorenjivanja kriminala u vrhu države. On je dodao da vjeruje da Kijev ulaže maksimalne napore da suzbije korupciju, kao i da je u stalnom kontaktu sa ukrajinskim vlastima u vezi najnovijeg razvoja događaja.

Ukrajina je u procesu podnošenja kandidature za članstvo u EU, iako je protivljenje Mađarske zadržalo taj proces, a prema riječima Mekgrata, isti standardi se odnose na sve zemlje kandidate, prenosi Blic pisanje Tanjuga.