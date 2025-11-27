Identifikovani ranjeni pripadnici Nacionalne garde koji su preživjeli pucnjavu kod Bijele kuće.

Izvor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Američka tužiteljka za Vašington Žanin Piro održala je danas konferenciju za medije na kojoj je otkrila identitet ranjenih pripadnika Nacionalne garde koji su ranjeni u pucnjavi kod Bijele kuće u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama koja se dogodila u sredu 26. novembra, piše "Rojters". U pitanju su Sara Bekstrom (20) i Endru Volf (24).

"Bili su u Vašingtonu kako bi grad bio bezbjedan, u skladu sa izvršnom naredbom predsjednika Trampa da Vašington bude bezbjedan i lijep. Stavili su svoje živote na kocku za ljude koje čak ni ne poznaju", rekla je ona na konferenciji za štampu.

Prayers for Sarah Beckstrom and Andrew Wolfe and their families as they remain in critical condition on this Thanksgiving holiday.pic.twitter.com/al6S325Ako — Chad Ramsey (@chadramsey007)November 27, 2025

Da podsetimo, guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisej je na konferenciji za medije ubrzo nakon pucnjave izjavio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde podlegli povredama. Potom se ispostavilo da te informacije nisu tačne i da su živi, ali da se nalaze u teškom stanju u bolnici.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave kod Bijele kuće