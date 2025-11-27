Jermak je objavio da će američka i ukrajinska delegacija nastaviti da rade na daljem razvoju mirovnog plana za Ukrajinu na osnovu nedavnih razgovora u Ženevi.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak izjavio je danas da će ukrajinska i američka delegacija nastaviti zajednički rad na mirovnom planu za Ukrajinu krajem ove sedmice.

Jermak je objavio na Telegramu da će američka i ukrajinska delegacija nastaviti da rade na daljem razvoju mirovnog plana za Ukrajinu na osnovu nedavnih razgovora u Ženevi, prenio je Ukrinform.

Naglasio je da je važno brzo i produktivno raditi na mirovnom planu.

U Ženevi su u nedjelju i ponedjeljak održani pregovori između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, EU i Ukrajine o postizanju mirovnog rješenja za tu zemlju na kojem je predstavljen evropski odgovor na mirovni plan Vašingtona.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija saglasna da plan američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu može da bude temelj budućeg mirovnog sporazuma.

Putin je istakao da nije bilo nacrta mirovnog plana o Ukrajini, već da je bio samo skup pitanja koja su predložena za pregovaranje.