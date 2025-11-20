Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zvanično je primio nacrt predloženog mirovnog plana za Ukraјinu od američke strane.

Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski oglasio se večeras na Telegramu i istakao da će njegova zemlja i SAD raditi na tačkama plana za okončanje rata.

"Danas, tokom sastanka sa američkim sekretarom vojske Danijelom Driskolom, razgovarali smo o opcijama za postizanje pravog mira, fazama rada i formatima za dijalog, kao i novim impulsima za diplomatiju. Naši timovi - Ukrajina i SAD - radiće na tačkama plana za okončanje rata. Spremni smo za konstruktivan, iskren i operativan rad", napisao je Zelenski.

"Odvojeno sam obavijestio o strašnom napadu Rusije na Ternopil. Raketa H-101, kojom je ruska vojska juče pogodila običnu solitersku zgradu, proizvedena je 2025. godine. Sadrži 175 stranih komponenti koje i dalje stižu u Rusiju zaobilazeći sankcije. Računamo na pomoć SAD u ograničavanju svih šema. Ministru Driskolu sam dao konkretne materijale sa informacijama o kompanijama koje proizvode kritične komponente, zemljama porekla i samim tim djelovima".

"Mir je potreban i cenimo napore predsjednika Trampa i njegovog tima da vrate bezbjednost u Evropu. Ukrajina brani život i nezavisnost zahvaljujući hrabrosti našeg naroda, našem jedinstvu unutar države i pomoći partnera. Radimo na tome da sva tri elementa budu dovoljno jaka. Slava Ukrajini".

