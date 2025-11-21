Evropski zvaničnici odbacili su Trampov mirovni plan za Ukrajinu, ocjenjujući da ustupci Rusiji podstiču agresiju i ignorišu podršku Kijevu i EU.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evropski zvaničnici odbacili su najnoviji predlog američkog predsednika Donalda Trampa za mirovni sporazum koji ide u korist Moskve i upozorili da bi popuštanje Rusiji samo podstaklo Vladimira Putina da napadne i članicu NATO-a, piše Politico.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas poručila je Trampovom timu da njihov nacrt sporazuma o prekidu vatre, koji ima 28 tačaka, neće uspjeti bez podrške Kijeva i evropskih vlada. Evropa je danas najveći donator ukrajinske odbrane, naglašava Politico.

"Putinov spisak želja": plan koji je Evropu izbacio iz procesa

Američki predlog izazvao je alarm u evropskim prijestonicama, delom zato što su potpuno isključene iz njegove izrade, a ponajviše zato što, kako je rekao jedan evropski zvaničnik, "ne predstavlja ništa drugo nego Putinov spisak želja", navodi Politico.

Prema uslovima sporazuma o kojem su izvještavali međunarodni mediji, Ukrajina bi bila primorana da preda okupirane djelove istoka zemlje, prepolovi svoju vojsku i odrekne se dijela moćnog oružja.

"Da bi bilo koji mirovni plan uspio, mora ga podržati Ukrajina i mora ga podržati Evropa", rekla je Kallas novinarima u Briselu. "Pritisak mora biti na agresoru, ne na žrtvi. Nagrađivanje agresije samo će dovesti do nove agresije", dodala je Kallas.

Ukrajinski šef diplomatije: "Uslove je očigledno diktirala Rusija"

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je evropskim ministrima na zatvorenom sastanku u Briselu da je jasno kako je Rusija diktirala uslove novog predloga.

"Zaključak je da bilo kakav mirovni plan nije izvodiv ako se temelji na udovoljavanju agresoru", rekao je Sibiha, prema osobi direktno upoznatoj s njegovim izjavama. "To bi Ukrajini i cijeloj Evropi donijelo samo još više rata i brutalnosti", dodao je.

Novi predlog stiže u osetljivom trenutku gotovo četiri godine dugog rata. Ukrajina ovih dana trpi pojačana bombardovanja i gubitke na bojištu, dok Moskvu uskoro čekaju posledice primjene Trampovih sankcija protiv najvećih ruskih naftnih kompanija.

Korupcijski skandal u Kijevu i evropske podjele

U Kijevu je široka korupcijska afera pogodila administraciju predsjednika Zelenskog i stavila ga pod pritisak da sprovede opsežne kadrovske promjene. Istovremeno, evropske vlade bore se s dogovorom o mjerama za kontinuiranu isporuku oružja i finansijske pomoći Ukrajini, piše Politico.

U tom kontekstu pojavile su se informacije da su američki zvaničnici, predvođeni Trampovim izaslanikom Stevom Vitkofom, pregovarali s ruskim predstavnicima pokušavajući da ožive zamrle napore za sklapanje prekida vatre.

Evropski odgovor: "Ovo nikuda ne vodi"

Vijest je naišla na negativne reakcije u Evropi i Kijevu, ponajviše zato što se uslovi čine kao snažan ustupak Rusiji, i to opet. Kallas je rekla da nijedan evropski ministar nije bio uključen u izradu Vitkofovog plana, dodavši: "Nismo čuli ni o kakvim ustupcima s ruske strane."

Manje od mjesec dana ranije činilo se da je Tramp konačno prihvatio da se ruskom predsjedniku ne može vjerovati. Kada je najavio sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije, Tramp je rekao: "Svaki put kad razgovaram s Vladimirom, razgovori su dobri, a onda od njih nema ništa", rekao je Tramp.

No tačke najnovijeg plana praktično ispunjavaju ključne Putinove zahteve: predaju Donbasa i smanjenje ukrajinske vojske.

EU: Ako Rusija prođe nekažnjeno, slijedi napad na NATO

Duži niz evropskih zvaničnika i diplomata, kojima je Politico dodijelio anonimnost zbog osetljivosti situacije, izrazili su frustraciju zbog američkog zaokreta prema stvaranju "lošeg dogovora" za Ukrajinu.

"Naravno da zabrinjava, ali moramo ostati pri svom stavu", rekao je jedan diplomat EU-a. "Ako Rusiji to prođe, pitanje je vremena kada ćemo vidjeti još ruske agresije, u Ukrajini, ali i u državama EU-a i NATO-a."

Visoki evropski zvaničnik upoznat s nacrtom predloga rekao je da je riječ o spisku "tačaka koje treba da zadovolje Putina" i da je plan "veoma loš". "Ali signali govore da Ukrajinci moraju pristati", rekao je isti zvaničnik. 2Kijev jasno poručuje da pritisak na Ukrajinu nema smisla i nikome neće pomoći."

Zelenski pod dvostrukim pritiskom – rata i skandala

Drugi visoki evropski zvaničnik rekao je da je tajming novog američkog napora posebno loš s obzirom na to da je Zelenski "već pod velikim pritiskom zbog ruskih vojnih dobitaka i unutrašnje krize izazvane korupcijskim skandalom".

Evropljani se suočavaju s još jednom neugodnom činjenicom: njihovi pokušaji da si kupe mjesto za pregovaračkim stolom time što su preuzeli većinu finansiranja ukrajinske odbrane – ne daju rezultate.

"Kako to da Evropljani imaju toliko malu ulogu čak i sada, kad mi plaćamo cio račun?" rekao je drugi visoki evropski zvaničnik, nazivajući predložene ustupke koji se traže od Ukrajine "nerazumnima".

Zelenski oprezan, ali ne odbacuje plan

Nakon što je u četvrtak na sastanku s američkim zvaničnicima dobio puni dokument, ured Volodimira Zelenskog izdao je saopštenje koje nije direktno odbacilo plan, ali je dalo naslutiti da Ukrajina smatra kako sadašnja verzija ne vodi "pravednom" miru.

"Predsjednik Ukrajine službeno je dobio od američke strane nacrt plana koji bi, prema ocjeni američke strane, mogao pomoći u ponovnom oživljavanju diplomatije", stoji u saopštenju.

"Predsjednik Ukrajine iznio je temeljna načela koja su važna našem narodu, a nakon današnjeg sastanka strane su se složile da će raditi na odredbama plana na način koji bi omogućio pravedan završetak rata", navodi ured predsjednika.

Njemačka: Tramp vrši pritisak sa svih strana, Evropa se mora ujediniti

Njemački zvaničnik rekao je da kancelar Fridrih Merz "veoma intenzivno" radi na usklađivanju evropskog odgovora kako bi mirovni predlog ostao na ispravnom koloseku za Ukrajinu.

Trampov novi predlog, kaže zvaničnik, samo je najnoviji primjer njegove klasične taktike: stvaranja pritiska na sve uključene.

Zvaničnik je dodao da će američke sankcije protiv ruskih naftnih kompanija uskoro stupiti na snagu i da je Tramp jasno dao do znanja da podržava novi zakon u Senatu koji otvara put dodatnim mjerama protiv Moskve.

"Vidjeli smo i povećane nivoe američkog vojnog savjetovanja Ukrajini poslednjih dana. To je klasična američka dvostruka strategija stvaranja pritiska na sve strane. Evropa sada mora iskoristiti svoj uticaj kroz koordinisane napore", rekao je nemački zvaničnik za Politico.