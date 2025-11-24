Procurila nova verzija američkog plana za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države izmenile su svoj plan za kraj rata u Ukrajini zbog nekoliko spornih tačaka i sada predlog sporazuma ima 19 tačaka umjesto prvobitnih 28, piše "Washington Post". Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je sa Si Đinpingom, predsjednikom Narodne Republike Kine o više tema, a jedna od njih je bila upravo i Ukrajina.

Nakon održanih sastanaka u Ženevi u Švajcarskoj, ukrajinska strana je prva potvrdila da je predlog mirovnog sporazuma značajno izmijenjen. Za medije je ovo kratko prokomentarisao savetnik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Andrija Jermaka, Oleksandr Bevc.

"Mnoge sporne odredbe su ublažene ili preoblikovane kako bi se približile ukrajinskim stavovima ili smanjili zahtjevi od Kijeva. Razgovori, održani tokom vikenda, bili su 'napeti i teški', ali produktivni", rekao je Bevc.

Do danas, odnosno do ovih promena, predlog mira za Ukrajinu nije bio prihvatljiv po mnogim tačkama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imao je podršku evropskih saveznika koji su se suprotstavili Trampu i uticali su na promjenu "spornih" djelova sporazuma.

Šta je izmijenjeno u američkom predlogu plana za kraj rata u Ukrajini?

Prema riječima Bevca, izbačene su tačke koje se tiču rusko-američkih odnosa koje nisu uključivale Ukrajinu. Ukrajina se borila da se ta tačka izbaci da ne bi Zelenski potpisao dokument u kom postoji tačka koja nema veze sa njegovom državom.

Takođe, izbačen je član o pitanju članstva Ukrajine u NATO pakt. To je jedan od ključnih zahtjeva ruskog predsjednika Vladimira Putina, a u ovom dokumentu sada više nema te odredbe.

Ukrajina je poručila na pregovorima u Ženevi da je spremna da pregovara sa svima, čak i sa Rusijom, o postojećim linijama fronta. Ono što ne žele i strogo odbacuju kao ideju je mogućnost razmjena teritorija.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio, ali nije poznato i dalje koje odrebde sporazuma su izbačene ili izmijenjene.