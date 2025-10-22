Ukrajina može da koristi dalekometne rakete za napade na Rusiju.

Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal

Ukrajina može da koristi dalekometne projektile za napade na Rusku Federaciju, otkriva ekskluzivno "Wall Street Journal". Odluka nije još uvjek zvanično potvrđena, ali prema pisanju lista iz Njujorka, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je ukinula zabranu za korišćenje nekih dugometnih raketa koje su Ukrajini obezbedili zapadni saveznici.

Anonimni zvaničnici Sjedinjenih Država kažu da će Ukrajina ovim napadima, po dubini ruske teritorije, "pritisnuti" ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore. Ova odluka SAD-a usledila je nakon prenosa ovlašćenja za koordinaciјu takvih udara sa američkog ministra rata Pita Hegseta na vrhovnog komandanta Američke evropske komande, generala Aleksusa Grinkeviča, koјi takođe predvodi zaјedničke snage NATO u Evropi.