Valerij Zalužni kritikovao Trampa zbog apela da Ukrajina pregovara sa Rusijom.

Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

Bivši general ukrajinske vojske i aktuelni ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji u Londonu Valerij Zalužni je u autorskom članku za "New York Post" kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa i članove njegove administracije zbog poziva da Ukrajina pregovara sa Ruskom Federacijom, prenosi "Fakti.bg". On u svom članku nije direktno okrivio Trampa i njegove najbliže saradnike, ali se jasno protivi pregovorima sa Rusijom i za to je uperio prst u Bijelu kuću.

"Odbacujemo kapitulaciju prikrivenu kao mir. Pravedno rešenje mora da vrati naš teritorijalni integritet, osigura odgovornost za ratne zločine i garantuje da agresor nikada više ne može da prijeti Evropi iz Moskve.

Sve manje od toga bi izdalo ne samo Ukrajince već i principe koji čuvaju slobodan svijet bezbjednim i slobodnim. Čak i sada, neki na Zapadu nas pozivaju da pregovaramo sa ljudima koji su došli da nas ubiju.

Zaboravljaju dvije jednostavne istine - Prvo: nije u pitanju samo sudbina Ukrajine, već i bezbjednost Evrope. Drugo: svaki mir sa Moskvom koji nagrađuje agresiju je poziv na dalje ratove", naveo je Zalužni ključni deo svog autorskog teksta.

Na samom kraju je istakao da se "Ukrajina neće predati i da će se boriti na svaki mogući način - vojni, politički i diplomatski". Smatra da su "pozivi na mirovni sporazumi preuranjeni".

Zalužni je, da podsjetimo, u julu 2021. godine postavljen za glavnog komandanta ukrajinske vojske. Smijenjen je u februaru 2024. godine nakon čega je postao ubrzo ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji.