Tramp razgovarao sa Si Đinpingom o kraju rata u Ukrajini.

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom o kraju rata u Ukrajini, prenosi "Skaj Njuz". Kineski predsjednik je "posavjetovao" Trampa da je potrebno što prije pronaći rješenje u vidu "smanjenja razlika".

Kineski predsjednik je takođe naveo da Narodna Republika Kina podržava sve napore da se sukob okonča. Što se tiče pregovora, inicijalni američki plan o kraju rata u Ukrajini je sa 28 tačaka izmijenjen i sveden je na 19 tačaka prema informacijama zvaničnika iz ukrajinske delegacije, prenosi "Skaj Njuz".

O čemu su još razgovarali kineski i američki predsjednik?

Pored Ukrajine, Tramp i Si razgovarali su i o situaciji na Tajvanu, prenosi "Fox News". Kineski predsjednik smatra da je "povratak Tajvana Kini sastavni dio poslijeratnog međunarodnog poretka".

"Predsjednik Si je izložio principijelni stav Kine po pitanju Tajvana. Naglasio je da je povratak Tajvana Kini sastavni dio poslijeratnog međunarodnog poretka. Kina i SAD borile su se rame uz rame protiv fašizma i militarizma", saopštilo je kinesko ministarstvo.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio, ali nije poznato i dalje koje odrebde sporazuma su izbačene ili izmenjene.