Amerika i Kina potpisale sporazum o deeskalaciji tenzija.

Izvor: JIM LO SCALZO/EPA/Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina potpisale su sporazum o deeskalaciji tenzija i sada je Bijela kuća saopštila detalje tog sporazuma, piše "Politiko. Prema riječima američkog ministra finansija Skota Besenta, od naredne nedelje počinje deeskalacija tenzija i počinje jednogodišnje primirje koje je potpisano od strane američkog predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga.

Bijela kuća objavila je dokument u kom se navode "ustupci" Kine koji su opisani kao "velika pobjeda koja štiti ako američku ekonomsku snagu i nacionalnu bezbednost". Dogovoreno je da kineska vlada ukine restrikcije na izvoz kritičnih minerala, obustaviće izvoz hemikalija u Severnu Ameriku koje su potrebne za proizvodnju fentanila i nastaviće protok poluprovodnika za automobile.