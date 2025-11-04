Bijela kuća objavila sliku nasmijanog Si Đinpinga tokom sastanka sa Trampom.

Izvor: DANIEL TOROK / UPI / Profimedia

Bijela kuća objavila je nedavno fotografije sa sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, a kako piše "CNN" u svojoj analizi, ova slika predstavlja ono što narod u Kini ne može da vidi zbog imidža kakav gradi njihov predsjednik. Slike su nastale tokom sastanka u Južnoj Koreji tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) kada su se sastala dvojica predsjednika.

Kako se može vidjeti na pomenutim fotografijama, američka i kineska delegacija sjede za istim stolom i pregovaraju o više važnih tema. Ono što je svima privuklo pažnju jeste izraz lica Sija, odnosno njegov veliki osmijeh što nije baš uobičajena scena kada se vode ovako ozbiljni sastanci.

XI GIFTS AND JOKES



President Xi Jinping gifts two “flagship Xiomi phones” to the South Korean president Lee Jae-myung and his wife.



Lee asks: “How is it with security?”



Xi replies: “Check if the phones have a back door”



pic.twitter.com/2jmu0KdIfc — Lord Bebo (@MyLordBebo)November 1, 2025

Naročito u kontekstu odnosa Sjedinjenih Država i Kine u poslednje vrijeme zbog carinskih mjera i vrste "ekonomskog rata" koji su vodile ove dvije zemlje. Samo dva dana kasnije, Si se sastao sa predsjednikom Južne Koreje Li Dže-Mungom.

Od njega je dobio na poklon drvenu tablu za drevnu igru "Go", dok je kineski predsjednik poklonio dva "Xiaomi" telefona svom domaćinu i njegovoj supruzi. Sastanak je takođe prošao u opuštenom tonu uz puno osmijeha.

