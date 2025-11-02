Tramp je naglasio da tokom njihovog sastanka u četvrtak u Južnoj Koreji pitanje Tajvana nije bilo direktno diskutovano.

Izvor: Kineski radio internacional

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da kineski lider Si Đinping zna posljedice ukoliko Peking vojno interveniše na Tajvanu, ali nije precizirao šta bi tačno podrazumijevala eventualna akcija.

Tramp je naglasio da tokom njihovog sastanka u četvrtak u Južnoj Koreji pitanje Tajvana nije bilo direktno diskutovano. „Si to nije spomenuo, ali razume šta će se desiti ako preduzme bilo kakve vojne akcije. On i njegovi saradnici jasno znaju da nikada neće uraditi ništa dok sam ja predsjednik“, rekao je američki lider.

Na pitanje voditeljke CBS-a Nore O’Donel da li bi naredio američkim snagama da brane Tajvan u slučaju kineske intervencije, Tramp je odgovorio: „Ne mogu da otkrivam tajne“, ali je nagovijestio da je Vašington spreman na sve scenarije.

Večeras će biti emitovan opširan intervju sa Trampom na CBS-u, gdje će detaljnije govoriti o spornim pitanjima sa Kinom, uključujući Tajvan.