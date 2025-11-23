Evropski mirovni plan predviđa američke bezbjednosne garancije po uzoru na NATO, a predviđa i finansijsko obeštećenje Ukrajine i pregovore o razmeni teritorija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evropski mirovni plan predviđa američke garancije bezbjednosti po uzoru na član 5. NATO ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, prenijela je agencija Rojters koja je imala uvid u tekst.

U evropskom prijedlogu takođe se navodi da NATO neće trajno držati svoje snage u Ukrajini u mirnodopskom periodu. U vrijeme mira ukrajinska vojska bila bi ograničena na najviše 800.000 pripadnika, dok američki plan postavlja gornju granicu na 600.000 vojnika. Evropa traži i da Ukrajina bude finansijski obeštećena, uključujući sredstva od ruske imovine koja će ostati zamrznuta dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini. Evropski prijedlog predviđa da Ukrajina neće vojno vraćati „okupirane suverene teritorije“, već da će voditi pregovore o razmjeni teritorija, pri čemu će polazište biti linije kontakta.

Predviđeno je i da se izbori u Ukrajini održe što je moguće prije nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

Izvor Rojtersa, upoznat s tokom pregovora, izjavio je da su glavni razgovori između američkog i ukrajinskog izaslanstva u Ženevi o nacrtu plana Vašingtona za okončanje rata trenutno u toku.