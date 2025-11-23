Evropski, ukrajinski i američki zvaničnici stigli su danas u Ženevu, kako bi razgovarali o američkom nacrtu mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

Razgovori su uslijedili nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog djelova predloženog plana, koji predviđa velike ustupke Rusiji.

Američki zvaničnik rekao je da su specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio stigli u Ženevu na razgovore o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Tanjug.

U Ženevi je i državni sekretar u američkoj vojsci Danijel Driskol, dok ukrajinsku delegaciju predvodi šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak.

I savjetnici za nacionalnu bezbednost država E3 - Francuske, Njemačke i Velike Britanije sastaće se danas sa zvaničnicima Evropske unije, SAD-a i Ukrajine, kako bi razgovarali o američkom predlogu mirovnog plana.

Zelenski je rekao da su ukrajinski, američki i evropski timovi u bliskom kontaktu na razgovorima u Ženevi i da se nada da će biti rezultata.

"Krvoproliće mora biti zaustavljeno i moramo osigurati da se rat nikada više ne rasplamsa. Čekam rezultate današnjih razgovora i nadam se da će svi učesnici biti konstruktivni. Svima nam je potreban pozitivan ishod“, naveo je Zelenski u objavi na mreži X.