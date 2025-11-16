Ove godine zabilježen rast registracija novih firmi od četiri odsto u odnosu na prethodno tromjesečje, ali je istovremeno broj kompanija koje su pale u stečaj porastao 4,4 odsto, pokazali su podaci Eurostata.

Izvor: Profimedia

U Evropskoj uniji je u trećem kvartalu ove godine zabilježen rast registracija novih firmi od četiri odsto u odnosu na prethodno tromjesečje, ali je istovremeno broj kompanija koje su pale u stečaj porastao 4,4 odsto, pokazali su podaci Eurostata.

Kvartalni rast registracija novih firmi zabilježen je u svim sektorima, a najviše je izražen u informacionim i komunikacionim tehnologijama (IKT), šest odsto, građevinarstvu 5,9 odsto i transportu 5,5 odsto, prenosi Capital.ba.

Ukoliko se osvrnemo na broj bankrota, zaključujemo da je trend neujednačen. U pet sektora je zabilježen rast, a u tri pad broja stečajeva.