Američki izaslanici dali su Ukrajini rok do četvrtka da potpiše mirovni sporazum sastavljen uz pomoć Moskve, prenosi Financial Times. Pritisak Vašingtona izazvao je uzbunu među evropskim saveznicima, dok se u Kijevu očekuje intenzivna diplomatska aktivnost.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u televizijskom obraćanju naciji poručio je da se zemlja nalazi u jednom od najtežih perioda svoje istorije. „Moramo birati između gubitka američke podrške i gubitka sopstvenog dostojanstva“, rekao je.



Američki državni sekretar Danijel Driskol upozorio je evropske saveznike da SAD neće pokazivati fleksibilnost u pregovorima i da predsjednik Tramp želi da sporazum bude potpisan do Dana zahvalnosti. „Ne pregovaramo o detaljima“, naglasio je Driskol, dodajući da američka vojska stoji uz Ukrajinu, ali procjenjuje da je sada najbolje vrijeme za mir.



Predloženi sporazum uključuje i bezbjednosne garancije, koje će biti predmet daljih razgovora evropskih i ukrajinskih lidera. Driskol je naveo da uzak prozor za postizanje sporazuma zahtijeva hitnu akciju i da bi odlaganje moglo dovesti do mnogo nepovoljnijeg dogovora.



Sastanak u Kijevu izazvao je kritike dijela evropskih diplomata zbog načina na koji su SAD pregovarale s Rusijom, bez prethodnog obavještavanja saveznika. Britanski premijer Kir Starmer najavio je da će na marginama samita G20 u Johanesburgu evropski i svjetski lideri razmotriti kako podržati pregovore i stvoriti prostor za prekid vatre.

Vašingtonski predlog trenutno nije konačan, a evropski lideri, kao i premijeri Japana, Kanade i Australije, razmatraju vlastitu strategiju za Ukrajinu.