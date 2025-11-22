Orban podržava Trampov plan za kraj rata u Ukrajini, upozorava Evropu.

Izvor: BONNIE CASH / POOL / UPI POOL

Premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se danas na svom "X" profilu o Trampovom planu za kraj rata u Ukrajini. On je dao rok Ukrajini do Dana zahvalnosti da prihvati predlog sporazuma, a mađarski lider podržava u potpunosti američkog predsednika i upozorava Evropu.

"Rusko-ukrajinski rat je doveo Evropu do istorijske prekretnice. Predsjednik Tramp nije odustao od sprovođenja mira u Ukrajini.

Evropa ima dva puta pred sobom. Možemo da okrenemo leđa ovom ćorsokaku i da se konačno ujedinimo iza inicijative predsjednika Trampa, uključujući briselske birokrate.

To zahtijeva da svi proratni lideri prihvate činjenicu da su potrošili teško zarađeni novac Evropljana na rat koji traje duže od tri i po godine i koji ne može da se dobije na bojnom polju. Drugi put vodi direktno ka ratu.

Ukoliko evropski proratni lideri nastave da troše novac i oružje na podršku Ukrajini bez podrške Sjedinjenih Država, utabaće put ka evropsko-ruskom konfliktu, a posledice bi bile tragične. Nema sumnje koji put bira Mađarska - to je put mira.

Ovo je mandat koji nam je dat od strane mađarskog naroda, to od nas zahtijevaju moral i zdrav razum. Danas šaljem pismo predsjedniku Evropske komisije u ovom duhu", naveo je Orban.

The Russian–Ukrainian war has brought Europe to a historic turning point. President@realDonaldTrumphas not given up on bringing peace to Ukraine.



Europe now faces two paths.



We can turn back from this dead end and finally unite behind President Trump’s peace initiative,…pic.twitter.com/d9jxMXlFlL — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)November 22, 2025

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše.