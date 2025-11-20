„Šta je to političko rukovodstvo Ukrajine, već razumijemo. To više nije nikakvo političko rukovodstvo“, rekao je Putin tokom posjete jednom od komandnih punkta grupe „Zapad“.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Kijevske vlasti su organizovana kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom posjete komandnom centru "Zapad".

„Šta je to političko rukovodstvo Ukrajine, već razumijemo. To više nije nikakvo političko rukovodstvo“, rekao je Putin tokom posjete jednom od komandnih punkta grupe „Zapad“.

Predstavnici kijevskog režima "sjede na mekim dušecima" i ne razmišljaju o sudbini Ukrajine.

Međutim, kako je istakao ruski lider, ciljevi SVO će sigurno biti postignuti.