Putin je istakao da su svi zadaci postavljeni na prethodnom sastanku sa vojnim zvaničnicima - ispunjeni.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je posetio jedan od komandnih centara grupe „Zapad“, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Na komandnom punktu predsjednik je saslušao detaljne izvještaje o situaciji na različitim pravcima, uključujući i oko Kupjanska i u Konstantinovki.

Putin je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Glavnom operativnom upravom i komandantima grupa „Zapad“ i „Jug“.

Oslobođen Kupjansk

Kupjansk je oslobođen, obavijestio je načelnik Genelalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Više od 80% Volčanska je oslobođeno, a ruske oružane snage napreduju i u Seversku, dodao je načelnik Generalštaba.

Pored toga, i 70 odsto Krasnoarmejska se nalazi pod kontrolom ruske vojske.

Trinaest naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti prešlo je pod kontrolu ruskih oružanih snaga, izvijestio je Gerasimov.

Izjavio je da su stvoreni uslovi za predaju ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku i Krasnoarmejsku, a mnogi od njih nisu u mogućnosti da se predaju pod pretnjom granatiranja od strane sopstvene vojske.

Jampolj je takođe oslobođen, saopšteno je na sastanku.

Govoreći o političkom rukovodstvu Ukrajine, Putin je podsjetio da političko rukovodstvo od marta prošle godine uzurpira vlast i održavaju je zarad ličnog bogaćenja što je sada i razotkriveno.

"Sledeći na zlatu, teško da misle o sudbini naroda Ukrajine, a kamoli običnih vojnika. Ali mi imamo svoje ciljeve, a glavni od njih je rešavanje zadataka Specijalne vojne operacije. Narod Rusije računa na nas, na vas i očekuje potrebne rezultate", rekao je Putin.