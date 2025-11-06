Mala Kira, čiji je otac poginuo u Donjeckoj oblasti, otvoreno je pitala Vladimira Putina zašto je njen ujak, ranjen u ruku, vraćen na front, dok mu je poklonila i igračku Čeburašku koju je sama napravila.

Izvor: X/@NatalkaKyiv/Printscreen

Djevojčica Kira (11) dovela je ruskog predsjednika u nezgodnu situaciju. Postavila mu je nezgodno pitanje o tome zašto je njen ujak, koji je ranjen u ruku, vraćen na front. Kirin otac, Vladimir Pimenov (36), poginuo je prošle godine u borbama u Donjeckoj oblasti. Posthumno je odlikovan Ordenom za hrabrost, piše The US Sun.

Ranije ove godine pojavile su se fotografije iscrpljenih i povređenih ruskih vojnika na štakama koji se probijaju kroz blatnjave rovove. Rusija je navodno izgubila 220.000 vojnika od početka rata. Kada je srela Vladimira Putina na Crvenom trgu u Moskvi, djevojčica ga je zamolila da odvede njenog ujaka "u dobru bolnicu".

Russian kids say the darndest things, like: “Putin, my uncle was wounded and is being sent back into battle without treatment!”



It seems Russians have forgotten that kids can’t be coached as easily as adults, and now little Kira might end up defenestrated.



The video was…pic.twitter.com/SEpLGnRLuK — Natalka (@NatalkaKyiv)November 5, 2025

Otvoreno mu je rekla kako ga nisu dobro liječili, "a sada ga ponovno šalju u borbu. Voljela bih da ga prebace u dobru bolnicu na liječenje". Putin je odgovorio kako će ga sigurno pronaći. Međutim, nije obećao da će ga povući sa prve linije fronta. Djevojka je ruskom predsjedniku rekla da se njen ujak zove Anton Fisjura, kako bi znao koga da traži.

Putin joj je odgovorio: "Naravno. Hvala ti što si ga se sjetila." Zatim ju je poljubio u glavu i brzo nastavio dalje. Anton ima dva sina, od devet i osamnaest godina. Kira je dodala da ima još dva ujaka koji takođe učestvuju u ratu.

Djevojčica je Putinu poklonila Čeburašku, sovjetsku igračku sa velikim okruglim ušima, koju je sama napravila. "Isplela sam Čeburašku i za mog ujaka Antona, zatim za ujaka Vanju i ujaka Juru, koji sada brane domovinu. Moje igračke će im sigurno donijeti sreću", rekla je.