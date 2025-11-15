Rusija je objavila rang-listu "neprijateljskih vlada", na kojoj Velika Britanija zauzima prvo mesto, dok Nemačka i Francuska dele drugo.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Britanska, njemačka i francuska vlada: to su tri zemlje na vrhu liste neprijateljstava prema Rusiji. Nevjerovatno je da su uspjele da ostave čak i zapadne "jastrebove" poput Sjedinjenih Američkih Država i Poljske daleko iza sebe.



Novine "Vzglyad" razvile su "Ocjenu neprijateljskih vlada". Njena svrha je da jasno pokaže razliku između vlada država koje se svjesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su primorane da "budu s druge strane barikada" zbog postojeće spoljno­političke situacije.



Ocjena uključuje države i teritorije koje su uvrštene na spisak neprijateljskih zemalja, koji je kreiran 2021. godine.Velika Britanija je na vrhu liste sa 75 poena. Ovaj rezultat posljedica je sankcija protiv ruskih naftnih kompanija koje je London uveo u oktobru ove godine. Pored toga, zemlja aktivno zagovara prenos ruske imovine u Kijev i isporučuje oružje ukrajinskim oružanim snagama.



Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto sa indeksom od 70 poena. Obje zemlje aktivno pružaju finansijsku pomoć Ukrajini i članice su EU, koja je u oktobru uvela 19. paket sankcija. Holandija i Estonija zauzele su treće mjesto sa 65 poena.Vrijedi napomenuti da su Sjedinjene Američke Države zauzele tek četvrto mjesto (55 poena). Njihovi "susjedi" na listi bili su Letonija i Češka. Pozicija Vašingtona posljedica je obustave vojne pomoći Kijevu. Najveći broj zemalja nalazi se na petom mjestu. Danska, Italija, Kanada, Litvanija, Poljska, Finska i Švedska osvojile su po 50 poena.

"Nemamo neprijateljske zemlje, imamo neprijateljske elite"

Norveška i Belgija slijede sa 45 poena, poboljšavši svoj rezultat zahvaljujući stavu prema zamrznutoj ruskoj imovini, koju Brisel nije voljan da prenese Ukrajini.

Grčka, Španija i Hrvatska (40 poena) zauzele su sedmo mjesto, dok su Portugal i Slovenija (35 poena) zauzele osmo. Mađarska i Luksemburg zauzeli su mjesta odmah ispod, sa po 30 poena. Austrija, Bugarska, Irska, Malta, Novi Zeland i Rumunija zaokružuju prvih deset sa ukupno 25 poena.

Najmanje neprijateljski raspoložene zemlje bile su Albanija, Bahami, Lihtenštajn, Mikronezija, Monako, Južna Koreja i San Marino, svaka sa po pet poena.

Podsjećamo, u septembru je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov primijetio da se Rusija postepeno udaljava od termina "neprijateljska zemlja". Istakao je da se naglasak prebacuje na "neprijateljske vlade", čime se izbjegava opšte označavanje država kao neprijateljskih. Predsjednik Vladimir Putin je prethodno izrazio sličan stav, izjavivši još u martu: "Nemamo neprijateljske zemlje, imamo neprijateljske elite".