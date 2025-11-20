Tramp potpisao zakon o objavi Epstajnovih dosijea, dokument prethodno usvojen u Predstavničkom domu i Senatu američkog Kongresa, Ministarstvu pravosuđa rok od 30 dana

Izvor: Jacquelyn Martin/AP

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa SAD odobrava objavljivanje dosijea koji se odnose na Džefrija Epstajna, pokojnog osuđenog pedofila i milionera koji se družio sa mnogim uticajnim i poznatim ličnostima.

"UPRAVO SAM POTPISAO ZAKON O OBJAVLJIVANJU EPSTAJNOVIH DOSIJEA! ", napisao je Tramp u karakerističnoj objavi velikim slovima na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

"Demokrate su iskoristile pitanje "Epstajna", koje ih pogađa mnogo više nego Republikansku partiju, kako bi pokušale da odvrate pažnju od naših NEVJEROVATNIH pobjeda", poručio je šef Bijele kuće.

Britanska televizija navodi da Trampova objava dolazi nakon što je Senat okončao formalnu proceduru i poslao predloženi zakon predsjedniku SAD na potpisivanje, nakon što je u utorak dokument ubjedljivom većinom glasova usvojen u Predstavničkom domu Kongresa.

Tramp je početkom nedelje naglo promijenio raniji stav i od republikanaca zatražio objavljivanje Epstajnovih dosijea, nakon što je 100 njegovih kongresmena odbilo poslušnost.





Ministarstvo pravosuđa sada ima 30 dana da objavi dokumenta koja posjeduje o Epstajnu.

