Dom predstavnika američkog Kongresa izglasao je zakon o objavljivanju svih dokumenata o Džefriju Epstinu. Za je glasalo 427 članova, dok je protiv bio samo jedan.

Izvor: YouTube/Netflix

Dom predstavnika američkog Kongresa danas je gotovo jednoglasno izglasao zakon koji nalaže Ministarstvu pravde objavu svih dokumenata o osuđenom se*sualnom predatoru Džefriju Epstinu. Ova odluka predstavlja značajan preokret i pobjedu za poslanike koji su se mjesecima suočavali sa snažnim otporom predsjednika Donalda Trampa i rukovodstva Republikanske stranke.

Propali pokušaji sprečavanja glasanja

Inicijativa je krenula još u julu, kada je mala dvosmerna grupa poslanika pokrenula peticiju kako bi zaobišla predsjednika Doma Majka Džonsona, koji je kontrolisao koji zakoni dolaze na glasanje. U početku se činilo da su im izgledi mali, pogotovo nakon što je predsjednik Tramp cijelu stvar nazvao "prevarom" i pozvao svoje pristalice da je ignorišu.

Međutim, pokušaji Trampa i Džonsona da spriječe glasanje na kraju su propali. Suočen sa sve većom podrškom zakonu, predsjednik je popustio te je čak najavio da će ga potpisati ako prođe i u Senatu.

Gotovo jednoglasna podrška

Zakon je usvojen sa ubjedljivih 427 glasova za i samo jednim protiv. Jedini poslanik koji se usprotivio bio je Klej Higins, republikanac iz Luizijane i vatreni Trampov pristalica. Zanimljivo je da Higins ujedno predsjedava pododbrom koji je od Ministarstva pravde već zatražio Epstinove spise sudskim nalogom.

Glasanje je jasan pokazatelj rastućeg pritiska na političare i Trampovu administraciju da konačno odgovore na dugogodišnje zahtjeve javnosti za transparentnošću u slučaju Epstina. Podsjećamo, Džefri Epstin bio je moćni finansijer sa brojnim vezama, a život je okončao 2019. godine u zatvoru na Menhetnu, gdje je čekao suđenje pod teškim optužbama za seksualno zlostavljanje i trgovinu maloljetnicama.