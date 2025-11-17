Donald Tramp traži objavljivanje Epstinovih dosijea od republikanaca u Predstavničkom domu Kongresa, iako se protivio tome.

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je republikance u Predstavničkom domu Kongresa da glasaju za objavljivanje dosijea o pokojnom osuđenom pedofilu Džefriju Epstinu, što je iznenadni potez potpuno suprotan njegovom ranijem stavu po tom pitanju.

"Republikanci u Predstavničkom domu trebalo bi da glasaju za objavljivanje Epstinovih dosijea, jer nemamo šta da krijemo", napisao je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

BBC navodi da je velika promjena u Trampovom stavu usledila nakon što su desetine republikanskih kongresmena signalizirali da su spremni da se pobune protiv instrukcija šefa Bijele kuće i glasaju za objavljivanje dokumenata.

Očekuje se da će Predstavnički dom ove nedelje glasati o zakonu koji bi obavezao Ministarstvo pravosuđa da javno objavi dosijee.

Britanski javni servis navodi da pristalice usvajanja ovog zakona izgleda imaju dovoljan broj glasova da on dobije "zeleno svjetlo" u Predstavničkom domu, ali ostaje nejasno da li bi prošao i Senat.

Tramp bi takođe morao da odobri objavljivanje dokumenata ako zakon buide usvojen u oba doma. Navodi se da demokrate i dio republikanaca podržavaju zakon.

Republikanac Tomas Masi, jedan od kongresmena koji je iznio predlog zakona, kazao je juče u intervjuu za ABC njuz da bi čak 100 republikanskih članova Predstavničkog doma moglo da glasa "za".

Poznat kao Zakon o transparentnosti Epstinovih dosijea, ovaj predloženi pravni dokument ima za cilj da natjera Ministarstvo pravosuđa da objavi sve zapise, dokumente, komunikacije i istražne materijale povezane s Epstinom sa kojih je skinuta oznaka tajnosti.

Tramp je promjenu stava o ovom zakonu objavio ubrzo nakon slijetanja u vojnu bazu Endrjuz nakon vikenda provedenog na Floridi.

"Ministarstvo pravosuđa je već javnosti predalo desetine hiljada stranica o "Epstinu", vrše istragu o raznim demokratskim operativcima (Bil Klinton, Rid Hofman, Lari Samers, itd.) i njihovom odnosu s Epstinom, a Komitet za nadzor Predstavničkog doma može da dobije šta god im po zakonu sleduje, BAŠ ME BRIGA!", napisao je Tramp i dodao da želi da se republikanci "VRATE SUŠTINI".

Trampovo pominjanje Klintona dolazi nakon što je Ministarstvo pravosuđa SAD potvrdilo da će istražiti Epstinove navodne veze sa velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg američkog predsjednika.

Imena Hofmana, koji je osnivač Linkedina i istaknuti demokratski donator, kao i Samersa, bivšeg ministra finansija u Klintonovoj administraciji, takođe su pomenuta u saopštenju ministarstva.

Samersov portparol je 2023. rekao Volstrit džurnalu da bivši zvaničnik Bijele kuće "duboko žali što je bio u kontaktu sa Epstinom nakon presude".

U objavi na društvenim mrežama u petak uveče Hofman je poručio da "nikada nije bio Epstinov klijent i nikada nije imao nikakav angažman sa njim osim prikupljanja sredstava za MIT (Masačusetski institut za tehnologiju)".

Hofman je pozvao Trampa da objavi dosijee. Tramp je rekao da će zatražiti od državne tužiteljke Pem Bondi i Federalnog istražnog biroa (FBI) da ispitaju Epstajnovu "umiješanost i odnos" sa Klintonom i drugima.

Klinton je snažno negirao da je imao bilo kakvo saznanje o Epstinovim krivičnim djelima.

Preokret u Trampovom stavu dolazi nakon što su demokrate u Komitetu za nadzor Predstavničkog doma prošle nedelje objavile tri mejla, uključujući prepisku između Epstina, koji je umro 2019. u zatvoru, i njegove dugogodišnje saradnice Gislejn Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu s***ualne eksploatacije.

Neki od tih mejlova pominju Trampa.

"Želim da shvatiš da je taj pas koji nije lajao Tramp... (ŽRTVA) je provela sate u mojoj kući sa njim", napisao je Epstin u mejlu poslatom saradnici 2011. godine.

Nakon objavljivanja tih mejlova, republikanci u Predstavničkom domu objavili su daleko veću tranšu od 20.000 dokumenata kako bi se suprotstavili onome što su nazvali demokratskim pokušajem da "po svojoj potrebi biraju" dokumente.

Takođe su naveli da je to pokušaj "stvaranja lažne naracije sa ciljem klevetanja predsjednika Trampa".

Predstavnički dom je potom najavio da će sledeće nedelje održati glasanje o objavljivanju mnogo širih Epstinovih materijala.

U sinoćnjim objavama Tramp je ponovio da Bijela kuća odbacuje dokumente kao "prevaru" koju organizuju demokrate.

Njegova poruka uslijedila je nakon što je Majk Džonson, predsedavajući Predstavničkog doma, za Foks njuz izjavio da bi glasanje o objavljivanju dokumenata okončalo tvrdnje da je Tramp imao bilo kakvu vezu sa Epstinovim zlostavljanjem i trgovinom tinejdžerkama.

Tramp i republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin, tradicionalno jedna od njegovih najlojalnijih republikanskih zvaničnica, javno su se sukobili oko dosijea.

U petak je Tramp nazvao Grin "lujkom" u objavama na društvenim mrežama i rekao da bi trebalo da bude smijenjena na izborima naredne godine, a dan kasnije ju je nazvao "izdajnicom".

Grin je zauzvrat postavila pitanje da li Tramp i dalje stavlja "Ameriku na prvo mjesto" i kritikovala njegov stav prema Epstinovim dosijeima. Grin je poznata po teorijama zavjere, a nakon smrti pape Franje napisala da "Božja ruka pobjeđuje zlo".

U pismu upućenom Kongresu, žrtve Epstina i porodica Virdžinije Đufre, njegove preminule žrtve koja se najviše isticala u javnosti, pozvali su američke zakonodavce da glasaju za objavljivanje dosijea.

