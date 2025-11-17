Brat Džefrija Epstina, Mark, negirao je da se sporni mejlovi odnose na navodne se*sualne odnose Donalda Trampa i Bila Klintona, nakon što je objavljivanje 23.000 stranica iz Epstinovog dosijea izazvalo lavinu spekulacija.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Brat Džefrija Epstina, Mark, negirao je da je Donald Tramp imao oralni se*s sa Bilom Klintonom nakon što su objavljeni dokumenti doveli do spekulacija širom društvenih mreža.

Kongres je u srijedu objavio oko 23.000 stranica iz zaostavštine finansijera i osuđenog pedofila, koji je sebi oduzeo život 2019. godine. Sadržali su reference na razne istaknute ličnosti, uključujući i aktuelnog predsjednika SAD.

Izvor: CNN

U jednom od objavljenih imejlova, datiranog iz marta 2018. godine, Epstinu je njegov brat rekao da pita Stiva Benona, Trampovog bivšeg glavnog stratega, da li ruski predsednik Vladimir Putin ima "fotografije Trampa kako duva bubi".

Buba je uobičajen izraz na američkom Jugu i dobro poznati nadimak za Bila Klintona, bivšeg predsjednika, aludirajući na njegovo porijeklo. Imejl se i dalje dijeli na društvenim mrežama, što je dovelo do neosnovanih spekulacija da je Donald Tramp imao se**ualne odnose sa bivšim predsjednikom.

"A ja sam mislio da imam curis (problem)", odgovorio je Epstin, koristeći jidišski izraz za probleme, što je dovelo do bratove duhovite primjedbe: "Ti i tvoj dečko Doni možete da napravite rimejk filma Get Hard."

Mejlovi Džefrija Epstina

"Kako si? Prije nekoliko si spomenuo da si predijabetičar. Da li se nešto promijenilo u vezi sa tim? Šta tvoj momak Donald sada radi?", napisao je Mark Epstin 19. marta 2018. u 13:49.

"Sve je u redu. Banon je sa mnom", odgovorio je Džefri Epstin 19. marta 2018. u 14:15.

"Pitaj ga da li Putin ima fotografije Trampa kako 'duva' Bubi", napisao je Mark Epstin 21. marta 2018. u 4:32.

"A mislio sam da imam curis (problem)", odgovorio je Džefri 21. marta 2018. u 09:37.

"Ti i tvoj dečko Doni možete da napravite rimejk filma Get Hard. Poslato preko limene konzerve i kanapa", napisao je Mark 21. marta 2018. u 9:54.

"Misliš na Doni TIJA", odgovorio je Džefri 21. marta 2018. u 10:43.

"Radije bih bio u Donijevoj koži", napisao mu je Mark 21. marta 2018. u 14:54.



Kao odgovor na upite raznih medija, Mark Epstin je negirao da se sporni imejl odnosi na gospodina Klintona, iako je odbio da identifikuje "Bubu".

Donald Tramp je uperio prstom u gospodina Klintona prije objavljivanja dokumenata, koje je opisao kao "Epstinovu prevaru", napisavši: "Pitajte Bila Klintona, Rida Hofmana i Larija Samersa o Epstinu, svi oni znaju za njega, ne gubite vrijeme sa Trampom. Moram da vodim zemlju!"

U nekim mejlovima, Epstin je tvrdio da je Tramp "znao za djevojke", ponudio je da novinaru da pokaže fotografije "Donalda i djevojaka u bikinijima u njegovoj kuhinji" i rekao da američki predsjednik "nema nijednu pristojnu ćeliju u svom tijelu".

Trampa dugo prate tvrdnje da Putin možda posjeduje kompromitujuće informacije o njemu. Godine 2017, dosije Kristofera Stila, bivšeg britanskog obavještajnog oficira, tvrdio je da su ruski špijuni sakupili kompromitujuće informacije o Trampu tokom posjeta Moskvi koje bi bile "dovoljne za ucjenu".

U njemu se navodi da je Moskva "njegovala, podržavala i pomagala Trampu najmanje pet godina" kako bi "podstakla podjele i razdore u zapadnom savezu".