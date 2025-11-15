Dugogodišnja pristalica Donalda Tramp, Merjori Tejlor Grin žestoko je isktikovala predsjednika zbog afere sa Džefrijem Epstinom, on se nakon toga oglasio i uzvratio istom mjerom.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp povukao je podršku krajnje desno orijentisanoj republikanki Marjori Tejlor Grin nakon što je ona, kao njegova dugogodišnja pristalica, oštro kritikovala način rešavanja afere u vezi sa se*sualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

U dugoj objavi na njegovoj platformi Truth Social, Tramp se demonstrativno distancirao od kongresmenke koja ima mjesto u Predstavničkom domu za 14. okrug američke savezne države Džordžije i koja je donedavno bila među njegovim najvernijim pristalicama.

"Ovdje vidim samo to da se ‘luda’ Marjori žali, žali, žali. Ne mogu svakog dana da podnosim izjave ludače koja bijesni, napisao je Tramp.

Nakon što je 2021. godine ušla u Predstavnički dom, Grin je brzo stekla nacionalnu slavu kao jedna od vodećih tvrdolinijašica desnog krila svoje stranke.

Godinama se isticala kao vatrena pristalica Trampa i podržavala ultrakonzervativne stavove. Tako je, na primjer, podržala zakone o pobačaju i oružju, kao i one o imigracionoj politici, pri čemu je u izjavama veličala nasilje i koristila rasističku retoriku. Međutim, nedavno se oštro suprotstavila predsjedniku i, zajedno s malom grupom republikanaca, zatražila potpuno objavljivanje svih dosijea povezanih sa se*sualnim skandalom Džefrija Epstina.

Taj zahtjev snažno podržavaju i demokrate u Kongresu.

"Predsjednik Tramp me je upravo napao i iznio laži o meni. Očigledno ga je to dovelo do ivice, zbog Epstinovog dosijea.“ odgovorila mu je Grin.