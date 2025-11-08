Lavrov najavljuje rusko testiranje nuklearne rakete.

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov saopštio je danas da je po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina u toku izrada predloga koji se odnosi na potencijalno sprovođenje ruskog nuklearnog testa, piše "Rojters". Ovakva odluka ruskog predsjednika dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Tramp najavio testiranje nuklearnog oružja.

"Što se tiče uputstva predsjednika Vladimira Putina na sjednici Savjeta bezbjednosti održanoj 5. novembra, mogu da kažem da je ono prihvaćeno, spremno za sprovođenje i da se na njemu radi. Javnost će biti obaviještena o rezultatima. Rusija nije dobila nikakvo objašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa naredbom Trampa", objasnio je Lavrov.



Prema informacijama američkih naučnika (FAS), Američko ratno vazduhoplovstvo ima oko 400 projektila Minitmen III koje su raspoređene u Koloradu, Sjevernoj Dakoti, Vajomingu, Montani i Nebraski. Domet rakete je oko 9.600 kilometara i mogu da nose dvije ili čak tri nuklearne bojeve glave.

Odnosi Rusije i Amerike su u posljednje vrijeme zahladnili u odnosu na period letos kada su se na Aljasci sastali Putin i Tramp. Tokom oktobra je trebalo da se dvojica predsjednika sastanu u Budimpešti, ali je taj sastanak otkazan.