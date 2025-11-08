Rusko Ministarstvo odbrane ocjenjuje da Zelenski „nema potpunu kontrolu nad situacijom na frontu“ i da pokušava da prikrije razmjere gubitaka, kako bi zadržao podršku javnosti i zapadnih saveznika.

Situacija na istoku Ukrajine sve je napetija, dok ruske trupe pojačavaju ofanzivu na području Kupjanska i Pokrovska. Prema izvještajima sa fronta, ruske snage ostvarile su značajnu stratešku prednost, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po ukrajinsku liniju odbrane.

Opkoljavanje Kupjanska i Pokrovska označava potencijalnu prekretnicu u ratu, s obzirom na to da su ovi gradovi dio višeslojne ukrajinske odbrambene linije koja je građena još od 2014. godine. U tim utvrđenjima raspoređene su najobučenije jedinice ukrajinske vojske.

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, položaj ukrajinskih jedinica u Kupjansku se „brzo pogoršava“, a šanse za povlačenje gotovo da ne postoje. Kako navode, jedina preostala opcija za opkoljene ukrajinske vojnike jeste predaja.

Komandant 121. puka 68. mehanizovane divizije, poznat pod šifrom Lavrik, izjavio je da je njegova jedinica „očistila“ više desetina zgrada u gradu i da napreduje ka centru:

„Uvjeren sam da će Kupjansk uskoro biti potpuno oslobođen. Morala nam ne manjka i ispunićemo zadatak“, poručio je on.

Ruski vojni izvori tvrde da je između Pokrovska i Kupjanska opkoljeno više hiljada ukrajinskih vojnika, čak i do 10.000, dok Kijev poručuje da njegove trupe i dalje kontrolišu ključne dijelove grada i pružaju otpor.

Zelenski pod pritiskom

Prema navodima stranih medija, ukrajinski vojni izvori izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućnosti kolapsa fronta. Predsjednik Volodimir Zelenski, kako se tvrdi, suočava se s pritiskom zbog sve težeg stanja na istoku zemlje.

Drone operators monitor the streets of Kupyansk



Rusko Ministarstvo odbrane ocjenjuje da Zelenski „nema potpunu kontrolu nad situacijom na frontu“ i da pokušava da prikrije razmjere gubitaka, kako bi zadržao podršku javnosti i zapadnih saveznika.

Krajem oktobra, predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su ruske snage opkolile Kupjansk i Pokrovsk, pozivajući Kijev na „časnu predaju“. Zelenski je taj poziv odbacio, ali su ruske jedinice nastavile ofanzivu i sada kontrolišu veći dio okolnih naselja.

Izvještaj sa fronta

Na kupjanskom pravcu ukrajinske snage pokušale su protivnapad kod Moskovke, Radkovke i Monačinovke, ali bez uspjeha. Ruska artiljerija i dronovi nanijeli su im teške gubitke, dok su ruske trupe napredovale dodatnih 700 metara kod Dvorečanskog.

U Zaporožju borbe traju kod Primorskog, Stepnogorska, Male Tokmačke i Novodanilovke, dok ruske jedinice ostvaruju taktičke uspjehe. U oblasti Guljajpolja ruske snage potisnule su ukrajinske trupe zapadno od Uspenovke i napreduju ka Tihom, Kolomijcima i Gavrilovki.

Strateški značaj

Pad Pokrovska i Kupjanska mogao bi označiti preokret na istočnom frontu i otvoriti put ruskoj vojsci ka Harkovu, Dnjepru, pa čak i Kijevu. Ako se sadašnje prognoze potvrde, analitičari ocjenjuju da bi ova operacija mogla biti najznačajniji ruski napredak od početka rata — s mogućim dugoročnim posljedicama po ishod sukoba.