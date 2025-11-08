Upozorenje dolazi nakon što je Putin više puta pomenuo mogućnost nuklearne eskalacije..

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poslao je oštro upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ističući da je svaka upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva i da bi imala katastrofalne posljedice.



„Nuklearni rat se nikada ne može dobiti i nikada se ne smije voditi“, poručio je Rute, dodajući da NATO posjeduje pouzdano sredstvo odvraćanja koje garantuje bezbjednost saveznika i stabilnost Evrope.



Kako prenosi Rojters, Rute je izjavio da su nedavne nuklearne vježbe NATO-a pokazale snagu i spremnost Alijanse, posebno u svjetlu „opasne i nepromišljene“ ruske retorike.

Upozorenje dolazi nakon što je Putin više puta pomenuo mogućnost nuklearne eskalacije, tvrdeći da bi Moskva upotrijebila nuklearno oružje ako bi bila napadnuta konvencionalnim raketama, te da bi svaki napad koji podržava nuklearna sila smatrao zajedničkim napadom na Rusiju.



Rute je naglasio i da je NATO sada pretekao Rusiju u proizvodnji municije, što označava preokret nakon godina zaostajanja. „Otvaramo desetine novih proizvodnih linija i radimo brže nego ikada“, rekao je Rute, ističući da su saveznici spremni za dugotrajno strateško nadmetanje.



Generalni sekretar je upozorio da bezbjednosna prijetnja koju predstavlja Rusija neće nestati ni nakon rata u Ukrajini:

„Rusija će u doglednoj budućnosti ostati destabilizujuća sila u Evropi i svijetu.“