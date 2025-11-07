Sve je počelo kada je otkazan sastanak Trampa i Putina u Budimpešti

Izvor: Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je medijske navode o svađi između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova zbog otkazivanja Putinovog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Mađarskoj.

"U ovim izvještajima nema ničeg istinitog. Naravno, Lavrov nastavlja da obavlja funkciju ministra spoljnih poslova" rekao je Peskov, prenela je ruska državna novinska agencija TASS.

Lavrov, koji već više od dve decenije vodi Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, nije prisustvovao ključnom sastanku Savjeta bezbjednosti Rusije kojim je 5. novembra predsjedavao Putin, što je samo jedan u nizu događaja koji je podstakao sumnje da je njegov odnos sa ruskim liderom pogoršan.

Sve je počelo kada je otkazan sastanak Trampa i Putina u Budimpešti, a mediji su kao glavnog krivca označili Lavrova koji je uslovljavao sporazum maksimalističkim zahtijevima. Nakon razgovora između američkog državnog sekretara Marka Rubia i Sergeja Lavrova od sastanka se definitivno odustalo, a prema jednom izvoru dnevnika, Rubio je Trampu prenio zaključak da Rusija jednostavno ne pokazuje želju za pravim pregovorima.

Odluka o otkazivanju samita u Budimpešti označila je dosad najznačajniju prekretnicu u odnosima između američkog i ruskog predsjednika.