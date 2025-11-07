Viktor Orban ima dva cilja, ali je jedan ključan, zbog kog ide na sastanak kod Trampa u Bijelu kuću.

Premijer Mađarske Viktor Orban ima danas sastanak u Bijeloj kući u Vašingtonu sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i prema pisanju britanskog lista "Gardijan", premijer Mađarske ima dva cilja na sastanku u Ovalnoj kancelariji. Nedavno je trebalo da se u Budimpešti sastanu Tramp i predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, ali je sastanak otkazan i nije poznato da li će i kada da se organizuje novi susret nakon avgustovskog sastanka na Aljasci.

U međuvremenu su uvedene i nove sankcije Rusiji, odnosno njenim glavnim naftnim i energetskim gigantima - "Rosnjeftu" i "Gaspromu". Orban zbog toga i dolazi u Vašington, da bi dobio izuzeće od Sjedinjenih Država da Mađarska i dalje može da uvozi ruski gas i naftu.

Drugi razlog zbog kog Orban dolazi da se vidi sa Trampom jeste politička situacija u Mađarskoj. U aprilu 2026. održavaju se parlamentarni izbori i Orbanu bi značila poseta Trampa njegovoj zemlji kako bi učvrstio svoj status kao stabilnog i čvrstog državnika.

"Orban želi da Tramp dođe u posetu Budimpešti prije izbora. To je njegov glavni prioritet. Razgovaraće o problemu ruskog gasa, ali ono što je najvažnije Orbanu jesu izbori", otkrio je izvor iz Vlade Mađarske za pomenuti britanski list.