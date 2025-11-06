Orban je rekao da će se Mađarska fokusirati na proširenje američko-mađarske ekonomske saradnje, sa energetikom kao ključnim sektorom.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će se Mađarska boriti da je američki predsjednik Donald Tramp izuzme od sankcija na rusku naftu.

"Igramo da bismo pobijedili", odgovorio je Orban na pitanje novinara tokom leta za Vašington šta bi se desilo ukoliko Tramp ne bi odobrio Mađarskoj izuzeće od sankcija na rusku naftu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Orban je pitanje energenata nazvao "ozbiljnim", ističući da su ulozi visoki, prenijela je agencija MTI.

Rekao je da Mađarska mora da obezbijedi izuzeće zbog svog jedinstvenog geografskog položaja, s obzirom na to da nema morsku luku, to zahtijeva drugačiji tretman pod sankcijama.

"Ukoliko uspijemo, 90 odsto mađarske ekonomije i domaćinstava biće spaseno, ako ne, teška vremena predstoje za obe strane", istakao je Orban.

Rekao je da očekuje prijateljske i direktne pregovore da Trampom.

"Poznajem predsjednika, on poznaje mene, i razumijemo problem. Samo treba da postignemo dogovor", rekao je Orban.

