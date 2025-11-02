Turska je spremna da preuzme ulogu posrednika i organizuje četvrti krug mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, kazao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.

Izvor: x printscreen

On je naveo i da Turska ostaje spremna da pruži sve neophodne uslove kako bi se dijalog nastavio u cilju postizanja trajnog mira.

Fidan je na forumu "TRT World Forum", kako prenosi list Jeni Šafak, naglasio da je Turska spremna da u Istanbulu organizuje samit na najvišem nivou, uz učešće predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

On je podsjetio da Turska održava konstruktivne odnose s obje strane, što je, kako je naveo, ranije omogućilo pokretanje istanbulskog mirovnog procesa, prenosi Tanjug.

"Uspješno smo doprinijeli njihovom povratku za pregovarački sto kroz istanbulski proces", rekao je Fidan, dodajući da su održane tri runde razgovora i sprovedene razmjene zarobljenika.

On je naglasio da Ankara ostaje spremna da pruži sve neophodne uslove kako bi se dijalog između Kijeva i Moskve nastavio u cilju postizanja trajnog mira.

Treći krug pregovora između Ukrajine i Rusije održan je 23. jula u Istanbulu.