Pentagon i Donald Tramp imaju drugačije viđenje o isporuci "tomahavk" raketa Ukrajini.

Izvor: Youtube/WHAS11/Axiom Images/Screenshot

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dugo već lobira za isporuku "tomahavk" raketa kako bi ukrajinska vojska mogla bolje da izvodi napade po dubini ruske teritorije. Pentagon je, prema navodima "CNN-a", u nedelju 2. novembra dao zeleno svjetlo za to uz argumentaciju da američka vojska ima više nego dovoljno ovih raketa u zalihama, ali američki predsjednik Donald Tramp ima drugačije viđenje cijele situacije, prenosi "Skaj Njuz".

Zelenski je u oktobru bio i u zvaničnoj poseti Vašingtonu u Bijeloj kući kako bi sa Trampom pregovarao o isporuci ovih raketa. Tramp je i tada, i sada, zadržao isti stav koji neće u skorije vrijeme promijeniti kako stvari stoje.

"Ne, nećemo to uraditi. Moglo bi to da se desi, ja bih to mogao da promijenim, ali ne u ovom trenutku", započeo je Tramp.

Novinari su ga potom upitali koja bi bila "crvena linija" nakon koje bi se predomislio i uradio to. Objasnio je da "nema toga kod njega".

"Ne postoji kap koja će preliti čašu. Ponekad morate da pustite da se stvari prosto odvijaju, nekad ih moramo pustiti da se bore", objasnio je američki predsjednik.